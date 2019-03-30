為了46元吵架！他報假案害死無辜男 重判20年

2019-03-30 10:01 聯合報 記者 聯合報 記者 郭宣含 ╱即時報導



美國兩名「決勝時刻：二戰」電玩玩家因為1.5美元（約台幣46元）的賭注起爭執後，其中一方找人向警方報假案報復，導致另一名無辜男子遭警方誤殺，報假案男子29日被判20年刑期。

美國聯邦地區法官梅爾格倫（Eric Melgren）根據認罪協議，判處加州26歲男子巴里斯（Tyler Barriss）20年刑期。巴里斯去年11月認罪，承認犯下總共51件與報假案和威脅相關的聯邦罪刑。這份認罪協議要求至少20年刑期，比量刑準則建議的10年多出許多。檢察官相信這是目前因為向警方報假案（swatting）而判的最久刑期。

「Swatting」是一種報復行動，民眾謊報緊急或嚴重狀況，騙警方、尤其是霹靂小組（SWAT）出動前往某個地址。

梅爾格倫表示，此案屬於「法律處女地」，法律尚無法跟上科技腳步，起訴尚無法處理實際情況的嚴重性。

2017年12月28日，28歲男子芬奇（Andrew Finch）因為巴里斯報假案而遭警方射殺，他的死亡震驚美國。在此之前，巴里斯曾打過數十次類似的謊報電話，並以此在推特上出名。

當局表示，一名俄亥俄州玩家找上巴里斯，希望他向警方假報案，藉此惡整另一名堪薩斯州威奇托市的玩家。不過，他們提供的是舊地址，因此警方找到與此次糾紛完全無關的民眾芬奇。巴里斯從洛杉磯打電話給威奇托市的警察，謊稱芬奇住家地址發生槍擊與綁架案。芬奇應門時，警察朝身上沒有武器的芬奇開槍。