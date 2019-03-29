美中新一輪貿易談判 白宮：取得進展 下周續談

2019-03-29 21:56 聯合報 記者 聯合報 記者 張加 ╱即時報導



美中新一輪貿易磋商28日起在北京舉行，白宮29日透過聲明表示，雙方持續取得進展，期待下周在華府續談。

白宮發言人辦公室29日發布聲明指出，依總統川普指示，美國官員前往北京談判美中貿易關係；由美國貿易代表賴海哲（Robert Lighthizer）與財政部長米努勤（Steven Mnuchin）率美方代表團，中方則是由國務院副總理劉鶴領軍。

白宮表示，雙方透過坦率與具建設性的對話，在談判與談論重要後續步驟方面，持續取得進展；美方期待下周與劉鶴率領的中方代表團在華府會談。