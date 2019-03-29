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共和黨指謝安達誣陷川普 要他下台

2019-03-29 19:06世界日報 編譯劉煥彥╱綜合28日電

穆勒調查報告完成後，共和黨人要求謝安達辭職。 美聯社
穆勒調查報告完成後，共和黨人要求謝安達辭職。 美聯社
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特別檢察官穆勒交出通俄案調查報告後，國會兩黨28日在眾院情報委員會再掀戰火；共和黨人全面砲轟民主黨籍的主席謝安達(Adam Schiff)，指稱他一再提出川普陣營與俄羅斯共謀的「明顯虛假」說法，傷害了委員會信譽，要求他交出主席職務下台。

未料到共和黨人大動作反撲的謝安達也不客氣地反擊，他列出多項川普陣營與俄羅斯之間的可疑互動，現場砲火四射、場面火爆。

哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導，眾院情報委員會28日舉行穆勒交出調查報告後的首場聽證會，共和黨聯邦眾議員康納威(Mike Conaway，德州)宣讀一封公開信，指控謝安達「是慎密規畫媒體攻勢的核心，宣稱川普陣營與俄羅斯共謀」。

根據司法部長巴維理致函國會內容，穆勒並未在調查中發現川普競選陣營與俄國共謀，因此共和黨人認為謝安達持續調查川普及其部屬是國會越權，並指控他濫用職務「蓄意提出虛假資訊」。

對此謝安達情緒激動，他講話時不時提高聲調，列出川普陣營與俄國之間一長串已知與可疑的接觸，包括川普兒子小川普參與莫斯科川普大樓新建案的會議，以及前競選總幹事馬納福(Paul Manafort)向一位俄國同事透露民調數字等。

謝安達說：「你們或許認為這是OK的，我可不這麼想。」

早在民主黨於2018年期中選舉獲得眾議院多數優勢前，情報委員會已經陷入兩黨內鬥。原本由共和黨人主導的通俄案調查，在共和黨政策下不了了之；民主黨人指責共和黨調查只是做做樣子，並誓言持續蒐集共和黨人忽略的線索。

對於共和黨人忽然在委員會發難要他下台，謝安達28日受訪時說「我很習慣來自總統與其國會盟友的攻擊，這沒什麼新鮮的，沒什麼是在意料之外的」。

共和黨川普俄羅斯

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