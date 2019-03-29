穆勒報告300頁只摘要4頁 民主黨批巴維理替川普隱匿

2019-03-29 19:06 世界日報 編譯 世界日報 編譯 黃秀媛 ／綜合28日電



穆勒報告引起黨派之爭。 路透社 分享 facebook

特別檢察官穆勒上周向司法部提出的調查報告有300多頁，可是司法部長巴維理向國會提出的結論摘要只有四頁，使民主黨人更加質疑摘要報告有意規避川普總統行事引起的重大問題。

巴維理連調查報告有幾頁都拒絕透露，不過他27日與眾院司法委員會主席納德勒通電話時，證實有300多頁；他表示司法部將無法遵照眾院民主黨的要求，最慢在4月2日向國會提供穆勒的全部發現；他也拒絕承諾公開未經刪塗的完整報告和有關證據。

納德勒宣稱任何拖延都不能接受，顯示國會可能用傳票索取穆勒的完整報告；不過，巴維理同意前往司法委員會作證，討論報告內容。

巴維理的摘要表示川普競選組織並未與俄國共謀影響選舉，對川普是否試圖妨礙司法阻撓調查作業則沒有結論。

川普和國會共和黨宣稱調查報告完全證明總統的清白；但是，民主黨國會議員就只差沒有明白指控巴維理只公開對川普有利的結論，有意掩飾其中具有殺傷力的內容，並指出巴維理和穆勒對川普是否妨礙司法說法顯著不同。

眾院議長波洛西指責巴維理的結論摘要傲慢無禮；她說：「司法部長，我們不需要你的解釋。讓我們看報告，我們會自己做結論。」

穆勒在調查過程可能收集和製造了幾十萬、甚至幾百萬頁文件，而國會表明它希望最後能夠看到所有文件；但是，司法部或許有正當理由拒絕公布一些資料，再度讓法庭決定哪些人能看到哪些內容。

巴維理和穆勒團隊正審查整份報告，以刪塗他們為了保守情報或其他理由決定不應公開的資料。巴維理告訴國會議員，必須再過幾個星期才能公開穆勒報告的更多內容。

兩黨照例對調查報告互相批鬥，民主黨攻擊川普政府及共和黨拚命摀蓋子，害怕真相曝光。川普則推文攻擊一直跟他作對的民主黨眾議員謝安達，宣稱謝安達過去兩年「明知故犯違法撒謊和洩露消息，應該被迫從國會辭職」。