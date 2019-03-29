親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
英國脫歐僵持中
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

新門牌難辨識挨罵 新北市府：已發包 再改只會浪費

超級大商機 美設立鋰電池再生中心

2019-03-29 15:16世界日報 編譯黃秀媛／綜合28日電

華人科學家成美國鋰電池回收再生計畫骨幹。 世界日報記者趙元良／攝影
華人科學家成美國鋰電池回收再生計畫骨幹。 世界日報記者趙元良／攝影
分享

在全世界日益邁向高科技，智慧手機無所不在，電動車數量也可望暴增的時代，科學家和工程師正試圖解決一大問題：如何循環處理維持這些活動的大量電池？

美國能源部最近成立第一個鋰離子循環處理中心ReCell Center，聖地牙哥加州大學奈米工程助理教授鄭晨(Zheng Chen)也將貢獻專長，協助美國推動富有競爭力的回收再生企業，減少美國對國外電池材料的依賴。

畢業於天津大學，並從洛杉磯加州大學獲得博士學位的鄭晨說，他們的短期目標是把鋰離子電池的成本降低30%。手機、手提電腦和電動車價格也可望隨之降低。

這項獲得1500萬元經費的三年計畫，將由美國各大學和國家實驗室共同合作，發展把電動車報廢電池的材料加以分離回收再生的方法，接著研究人員將在伊利諾州的阿貢國家實驗室鑽研前景最看好的技術，並與電池供應鍊業者合作。

充電更快、續航力更久的鋰離子電池，廣泛應用在智慧手機、手提電腦和其他電子裝置。但是，消費者汰舊換新時，這些電池經常進入垃圾掩埋場，或是被扔在抽屜或櫥櫃裡。大部分充電式油電車和電動車也使用鋰電池，而且這些電池大得多，也更難回收再生。

此外，這些電池的陰極需要使用鈷，而全球鈷產量有54%來自政治動蕩不安的剛果民主共和國。

鋰的全球供應量也有限，而目前鋰離子電池回收的比率還不到5%。

鄭晨已發展出把報廢的鋰離子電池陰極循環再生，使其功能恢復到新電池水準的方法。下一步是發展出更精簡的作業流程，使其在商業上可行。

鄭晨說：「長期下來，這項計畫可能大肆減少對鋰和鈷等稀有昂貴金屬的依賴。這些金屬的全球蘊藏量有限，而且必須從其他國家進口。藉著減少開礦採集天然資源，我們也能保全環境。」

從鋰離子電池回收的材料可用於新電池，把生產成本降低10%到30%，協助達到能源部訂定的目標：把電動車電池的成本降到每一度電力80元。

能源部也推出總獎金550萬元的鋰離子電池再生獎，鼓勵研究人員和企業發展可大規模使用的程序，以期用有利可圖方式回收美國90%丟棄或報廢的鋰離子電池。

華人科學家成美國鋰電池回收再生計畫骨幹。 世界日報記者趙元良／攝影
華人科學家成美國鋰電池回收再生計畫骨幹。 世界日報記者趙元良／攝影
分享

洛杉磯保全競爭力

相關新聞

3華裔運2200磅大麻觸國際販毒罪 最高恐判40年

2019-03-29 15:15

澳門男跟團遊大峽谷 拍照失足墜千呎崖底　

2019-03-29 12:20

擺脫通俄疑雲首場造勢 川普：調查支持者想奪權

2019-03-29 12:17

科技創業家：花大錢讀MBA 不如去新創公司闖闖

2019-03-28 23:35

川普提名2大軍官 預期接手重要任務

2019-03-28 19:47

壯觀！美空軍24架F-22戰機軍演「大象漫步」

2019-03-28 15:20

駁親中 谷歌CEO會川普：挺美軍

2019-03-28 14:01

美國議員康內基6呎10吋 全球政壇第一高人

2019-03-28 13:47

「史上最暢銷」美前第一夫人蜜雪兒回憶錄賣近1000萬本

2019-03-28 13:35

紐時：美中貿易談判最大分歧點與中方「百年國恥」有關

2019-03-28 12:24
看更多

熱門文章

影／不是錯覺！吃速食為何越來越貴 美媒點出原因

2019-03-28 18:29

澳門男跟團遊大峽谷 拍照失足墜千呎崖底　

2019-03-29 12:20

美中新一輪談判 獲空前進展

2019-03-29 01:50

終於破案！維修洗衣機 驚見遺失的「襪子」成山

2019-03-29 10:43

買到兩張同號碼彩券 幸運男中10億翻轉人生

2019-03-28 18:55

川普「軟求」OPEC增產石油 國際油價跌勢加重

2019-03-28 20:46

少女不想虛度生命 到鐵軌自拍慘被輾斃

2019-03-28 18:45

恐留太空垃圾！印度試射反衛星飛彈 挨了美國罵

2019-03-28 23:59

對中國硬起來 美擬售戰機給台灣

2019-03-28 15:56

印度農夫半夜驚魂 鱷魚趴在嬰兒床下

2019-03-28 22:23

冰島沃奧廉航閃電宣布 停止營運取消所有航班

2019-03-28 23:14

13歲哥勇騎單車100公里 只為見早產弟一面

2019-03-28 21:45

韓媒：金正恩親阿姨加入反北韓組識

2019-03-28 16:37

英相換人 只是脫歐鬧劇序幕

2019-03-28 23:52

全球債市好牛 投資人搶進

2019-03-29 01:56

波音和空中巴士吵10幾年 WTO：美繼續非法補助波音

2019-03-29 11:46

韓媒：美中情局保護金正男兒子 落腳紐約

2019-03-28 22:52

英國會29日表決 決定脫歐與梅伊命運

2019-03-29 05:36

業內人士：中國還需十餘年 才能造出有競爭力的客機

2019-03-28 17:46

美股隨公債殖利率回升上漲 美中談判成焦點

2019-03-29 07:04

影／認罪協商沒用！推友下水致重傷 法官判她坐牢反省

2019-03-29 12:46

梅伊願辭首相 換脫歐協議過關

2019-03-28 23:45

通姦要被石扔死 汶萊祭嚴刑制民心

2019-03-28 18:16

川普解除3月1日加稅大限 陸讓步壓力大減

2019-03-29 01:50

科技創業家：花大錢讀MBA 不如去新創公司闖闖

2019-03-28 23:35

影／教宗迅速抽手不給信徒吻權戒？影片引發討論

2019-03-28 17:44

英脫歐協議3度表決 下議院議長：只表決退出協議

2019-03-29 03:48

影／在垃圾泳池中表演水上芭蕾 她們有話要說

2019-03-29 12:09

白宮：協議達成後 美可能取消對中國部分關稅

2019-03-28 23:53

英美荷合作「侏羅紀任務」 數十年來最大挖化石行動

2019-03-28 19:52

一個月兩起大停電 委內瑞拉每天蒸發62億元

2019-03-28 18:36

川普提名2大軍官 預期接手重要任務

2019-03-28 19:47

美中貿易談判：中國提議對外企開放雲端運算市場

2019-03-29 10:04

紐西蘭恐攻全國追悼活動 倖存者一席話感動全場

2019-03-29 12:37

星際大戰新區開幕料爆棚 美迪士尼要限嬰兒車入園

2019-03-29 09:24

孟加拉首都達卡一高樓失火 至少19死

2019-03-28 22:44

越南警方破獲販毒案 2台灣人涉案

2019-03-28 19:55

川普經濟顧問庫德洛：已做好貿易談判延長數月的準備

2019-03-29 07:55

聯準會是否降息？看這三大就業指標

2019-03-28 23:08

美國10年期公債殖利率止穩 美股收紅

2019-03-29 05:37
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top