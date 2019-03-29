超級大商機 美設立鋰電池再生中心

2019-03-29 15:16 世界日報 編譯 世界日報 編譯 黃秀媛 ／綜合28日電



華人科學家成美國鋰電池回收再生計畫骨幹。 世界日報記者趙元良／攝影 分享 facebook

在全世界日益邁向高科技，智慧手機無所不在，電動車數量也可望暴增的時代，科學家和工程師正試圖解決一大問題：如何循環處理維持這些活動的大量電池？

美國能源部最近成立第一個鋰離子循環處理中心ReCell Center，聖地牙哥加州大學奈米工程助理教授鄭晨(Zheng Chen)也將貢獻專長，協助美國推動富有競爭力的回收再生企業，減少美國對國外電池材料的依賴。

畢業於天津大學，並從洛杉磯加州大學獲得博士學位的鄭晨說，他們的短期目標是把鋰離子電池的成本降低30%。手機、手提電腦和電動車價格也可望隨之降低。

這項獲得1500萬元經費的三年計畫，將由美國各大學和國家實驗室共同合作，發展把電動車報廢電池的材料加以分離回收再生的方法，接著研究人員將在伊利諾州的阿貢國家實驗室鑽研前景最看好的技術，並與電池供應鍊業者合作。

充電更快、續航力更久的鋰離子電池，廣泛應用在智慧手機、手提電腦和其他電子裝置。但是，消費者汰舊換新時，這些電池經常進入垃圾掩埋場，或是被扔在抽屜或櫥櫃裡。大部分充電式油電車和電動車也使用鋰電池，而且這些電池大得多，也更難回收再生。

此外，這些電池的陰極需要使用鈷，而全球鈷產量有54%來自政治動蕩不安的剛果民主共和國。

鋰的全球供應量也有限，而目前鋰離子電池回收的比率還不到5%。

鄭晨已發展出把報廢的鋰離子電池陰極循環再生，使其功能恢復到新電池水準的方法。下一步是發展出更精簡的作業流程，使其在商業上可行。

鄭晨說：「長期下來，這項計畫可能大肆減少對鋰和鈷等稀有昂貴金屬的依賴。這些金屬的全球蘊藏量有限，而且必須從其他國家進口。藉著減少開礦採集天然資源，我們也能保全環境。」

從鋰離子電池回收的材料可用於新電池，把生產成本降低10%到30%，協助達到能源部訂定的目標：把電動車電池的成本降到每一度電力80元。

能源部也推出總獎金550萬元的鋰離子電池再生獎，鼓勵研究人員和企業發展可大規模使用的程序，以期用有利可圖方式回收美國90%丟棄或報廢的鋰離子電池。