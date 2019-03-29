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3華裔運2200磅大麻觸國際販毒罪 最高恐判40年

2019-03-29 15:15世界日報 記者金春香張筠／紐約華盛頓報導

三華裔涉嫌運輸1000公斤大麻至紐約認罪，面臨最高40年監禁。 美聯社
三華裔涉嫌運輸1000公斤大麻至紐約認罪，面臨最高40年監禁。 美聯社
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聯邦移民及海關執法局(ICE)28日宣布，三名涉嫌從事國際毒品販賣的華裔嫌犯認罪，他們使用現金從中國購買大麻種子，在華盛頓州多個城市經營大麻種植，之後將數千磅的黑市大麻運至美國東海岸販賣；三人被判共謀國際販毒罪，面臨至少五年、最高可達40年監禁，法官將於6月量刑。

根據法庭文件，三人分別為41歲的李奇峰(Qifeng Li，姓名皆音譯)和其38歲的妻子黃夏敏(Xiamin Huang)，以及45歲的哥哥李奇偉(Qiwei Li)；2015年7月至2018年5月間，他們從美國匯款近60萬元至中國購買大麻種子，並在華盛頓州的Burien、Kent、西雅圖和Tukwila市購置房屋，用來種植大麻。

他們通過聯邦快遞(FedEx)、美國郵局及私人貨運代理人等方式，運輸超過1000公斤(合2200磅)的大麻至紐約地區；在多次運輸後，他們還成立專門用來運輸大麻的「Pony Movers」公司，將大麻從華盛頓州西部運輸到位於新澤西州博根郡(Bergen County)Little Ferry區的貨倉內。

李奇峰三人並將銷售大麻所得，分批次存入銀行帳戶中，而為避免被要求提供財務報告，每次存款金額都低於1萬元。

三人被捕後，於華盛頓州西區聯邦法院認罪；聯邦檢察官Brian T. Moran表示，他們的行為不僅將犯罪帶到社區，而且對房屋市場產生影響，導致空置房屋現象愈發嚴重，他們價值上百萬元的房產和超過35萬元的現金都會被沒收。

李奇峰和黃夏敏為美國公民；李奇偉持有綠卡，他服刑期滿後將面臨遞解出境。

最近與大麻相關的華人違法案件連爆多起。紐約布碌崙(布魯克林)葉姓華裔男子因運送100磅大麻至亞利桑納州，被當地警方攔截和抓捕，為此坐牢49天，並被罰款1萬元和社區服務40個小時。

舊金山警方也於26日宣布，在近期打擊非法種植大麻的系列突襲行動中，逮捕了兩名華裔嫌犯，查獲超過3000株大麻和上萬元現金。被捕的38歲史蒂芬．潘(Stephen Pan)和41歲的陳瓊(Qiong Chen)，分別面臨包括非法大麻種植、共謀等四項指控。警方還發現，嫌犯背後有專門的資金來源，涉嫌洗錢。

此外，國會眾議院金融服務委員會(House Financial Service Committee)28日通過「大麻銀行法案」(Cannabis Banking Bill)，確保金融機構不會因提供與大麻業務相關的服務而受罰，這是國會首次批准與大麻銀行業務相關的法案。

委員會以45比15票通過該法案，保證州合法的大麻業務能獲得基本的銀行和金融服務，並阻止聯邦監管單位因金融機構提供此類服務遭懲處。

大麻政策項目(Marijuana Policy Project)執行主任霍金斯(Steve Hawkins)表示，目前許多大麻企業因無法獲得金融服務而完全以現金經營，這讓其員工和客戶成為犯罪的潛在目標，「在州內合法經營的大麻企業，應該與其他任何行業一樣，擁有獲得銀行服務的權利」。

三華裔涉嫌運輸1000公斤大麻至紐約認罪，面臨最高40年監禁。 世界日報記者趙元...
三華裔涉嫌運輸1000公斤大麻至紐約認罪，面臨最高40年監禁。 世界日報記者趙元良／攝影
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三華裔涉嫌運輸1000公斤大麻至紐約認罪，面臨最高40年監禁。 美聯社
三華裔涉嫌運輸1000公斤大麻至紐約認罪，面臨最高40年監禁。 美聯社
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