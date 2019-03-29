影／認罪協商沒用！推友下水致重傷 法官判她坐牢反省

2019-03-29 12:46 聯合報 記者 聯合報 記者 周辰陽 ╱即時報導



美國華盛頓州的19歲女子史密斯（Taylor Smith）一年前將女性友人從18公尺高的橋上推下河摔成重傷。當地法官27日否決檢方與史密斯達成的認罪協商，裁定她必須吃2天牢飯好好反省。

這起事件發生在2018年8月，當時16歲的霍格森（Jordan Holgerson）對高空跳水猶豫不決，身為多年閨密的史密斯突然伸手推了她一把，導致霍格森在猝不及防的情況下，直接從約3層樓高處掉進水中，導致多處肋骨骨折、氣管與胸腔內傷與全身大片瘀青。

事發的10秒鐘影像曝光後，在全美引發熱議，史密斯與霍格森也先後受訪表達當時的想法，史密斯隨後被檢方以危害他人安全罪（Reckless Endangerment）起訴。經過一年訴訟程序，史密斯月初用認罪交換檢方建議法官免於入監，改判居家監禁60日，從事社區服務與強制勞動各30日。

不過，霍格森的母親當庭告訴法官，史密斯事後不聞不問、直接離開事發現場，之後也沒有上門探病慰問，完全看不出史密斯與她的女兒能稱的上是朋友。既然霍格森住院3天，史密斯就該坐牢3天。

承審本案的華盛頓州克拉克郡（Clark County, Wash.）地方法官齊默曼（Darvin Zimmerman）聽取相關各方陳述後，認為以霍格森傷勢重到需要住院來看，史密斯也入獄一段時間才算合理。因此推翻認罪協商，改判入監服刑2日、38天強制勞動與300美元罰金，同時禁止她在2年間聯繫霍格森。