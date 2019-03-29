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澳門男跟團遊大峽谷 拍照失足墜千呎崖底　

2019-03-29 12:20香港01 記者劉定安、梁凱怡、許懿安、洪怡霖／報導

當地有豎立告示牌，呼籲遊客勿表近邊緣位置。圖／香港01提供
當地有豎立告示牌，呼籲遊客勿表近邊緣位置。圖／香港01提供
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美國時間星期四上午，美國著名景點大峽谷發生遊客墜崖失蹤意外。現場為大峽谷國家公園（Grand Canyon National Park）以西，印第安原居民Hualapai部落保護區。根據當地媒體報道，在當地下午4時35分，發現屍體在離地面1,000呎高的懸崖下，搜救人員以直升機將屍體運走。消息指，該名身亡遊客為一名澳門男子，早前在香港報團前往美國旅遊。

周二於林木區曾發現一具外國人屍體

事發位置是老鷹岩（Eagle Point），附近便是旅遊熱點馬蹄型玻璃天橋（Skywalk）。意外發生後，老鷹岩景區已暫時關閉。據美聯社報道，該景區發言人David Leibowitz表示，一名來自年約50多歲、懷疑來自香港的男子，隨團在老鷹岩觀景台拍照時摔倒墜崖。香港旅遊業議會主席黃進達表示，收到康泰旅行社報告，證實死者是是康泰團友。

大峽谷國家公園發言人透露，當局周二（26日）曾在大峽谷一處林木地區另尋獲一具遺體，為一名外國人，暫確實身份，亦未通知其親屬。至於死者死因，則有待當地法醫檢驗確定。

印夫婦自拍釀悲劇　科技公司女高層讓路失足亡

Skywalk天橋上設有玻璃圍欄，可從高處眺望大峽谷的風景。然而天橋之外，附近靠近懸崖的地方，則無設任何圍欄。大峽谷是美國最受歡迎的旅遊地點之一，去年吸引了近640萬遊客。過往亦曾發生遊客墜崖事件，包括去年10月，一對年輕的印度夫婦在遊覽大峽谷時，在塔夫特角（Taft Point）自拍，不慎失足墜崖，任職軟件工程師、29歲的維斯華納（Vishnu Viswanath）和30歲的摩亞菲（Meenakshi Moorthy）雙雙死亡，公園遊客於翌日早上看到他們遺下的照相機，通知護林員，才揭發悲劇。2016年7月，科技公司Yelp的女東南區行銷總監Colleen Burns在南凱巴布步道（South Kaibab Trail）讓路予其他遊客時，一腳踏空，從400英呎高向後墜下，終年35歲，她死前一刻還在社交媒體Instagram分享其坐在崖邊的照片。

港人墜大峽谷死亡：事發位置是老鷹岩（Eagle Point），它鄰近馬蹄型玻璃天...
港人墜大峽谷死亡：事發位置是老鷹岩（Eagle Point），它鄰近馬蹄型玻璃天橋（Skywalk）。圖／香港01提供
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延伸閱讀：

【墜大峽谷死亡】失足澳門男遺體尋回並運走 待法醫檢驗

美國塔夫特角「打卡位」墜崖黑點 加州優勝美地今年6人墜崖死亡

文章授權轉載自《香港01》

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