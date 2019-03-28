科技創業家：花大錢讀MBA 不如去新創公司闖闖

2019-03-28 23:35 經濟日報 記者 經濟日報 記者 湯淑君 ╱即時報導



一些有志從商的大學畢業生常有個疑問：是否值得花昂貴的學費攻讀企管碩士（MBA），以取得在商界成功的門票？

對於這個問題，哈佛大學法學院及卡內基梅隆大學工學院傑出學者華德瓦（Vivek Wadhwa）的回答是，擁有哈佛、史丹福、柏克萊等知名商學院MBA學歷，即使所費不貲也值得，因為品牌、地點和網路價值非凡；但若念的是世界各地其餘大多數的商學院，就另當別論。

華德瓦28日投書MarketWatch網站表示，與其攻讀非世界頂尖的MBA，倒不如把這些金錢和時間用來創立一家公司，設法解決現實世界的問題，如此一來，既能學到更實用的經驗，也會懷有比畢業後當投資銀行員和理財顧問更遠大的抱負。

華德瓦指出，從雲端運算、基因組定序、感測器到合成生物技術，現在各式各樣技術的成本正快速降低，這讓創業人士如今有能力去做昔日唯有大企業和政府才能辦到的事：解決人類的各種問題。他們能設計並打造智慧手機應用程式（App），作為醫學輔助工具、教授任何科目的數位家教、改善公共服務與基礎設施的人工智慧App。他們甚至能組裝電動車、太空船，並開發各種革命性的能源儲存技術。

他鼓勵大學畢業生自己創業，或是加入有潛力改變世界的公司，成為掌握自己命運的主宰。這麼做，收入肯定比任職於投資銀行的薪酬低很多，還必須承擔巨大的風險如自行創業倒閉的風險，而且必須工作得十分賣力，熬過無數個失眠夜晚。但是，付出這些代價換得的現實生活技能，是商學院MBA學程所訓練不出來的；還能對世界的現況有了更廣泛、更實際的掌握；且將獲得莫大的成就感，並能取得優勢、奠定將來長期成功的基礎。若是成立對的公司，或許能使世界變得更好，也或許能幸運茁壯成一家價值連城的公司。

相較於數十年前，MBA的黃金時代已過。華德瓦說，他在1980年代完成紐約大學史登商學院MBA學業時，他自認為這是最棒的投資，助他攀登職場階梯，最後成為一個創業家，擔任科技公司執行長後，他也頻頻付高薪僱用商學院畢業生。

但他說，當年其他選項很少。現在，創立一家科技公司的成本，變得比攻讀MBA學位的花費還低，可能獲得的報酬卻高出很多。而且，商學院課程多年來大致沒什麼改變，儘管教授的主題的確有實質價值，管理、行銷、法律、會計等科目仍然對企業經營管理很重要。但世界變了，尖端創新技術不再只是大型企業的專利，隨著技術研發成本急遽下降，如今即使是小型新創公司，也可能研發出勝過大企業的創新技術。

這不表示進一步深造就沒有價值。華德瓦指出，追求更高等的教育，對一些學生還是很有道理。對擁有理工背景、想更深入解決複雜工程問題的學生，他建議繼續攻讀電機工程碩士學位。對於較缺乏技術背景的學生，杜克、西北、南加大等大學也開設一年期工程管理碩士學程，教授管理、行銷、法律、會計等知識與技能，且學費僅MBA的一半。