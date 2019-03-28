親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
英國脫歐僵持中
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

科技創業家：花大錢讀MBA 不如去新創公司闖闖

2019-03-28 23:35經濟日報 記者湯淑君╱即時報導

一些有志從商的大學畢業生常有個疑問：是否值得花昂貴的學費攻讀企管碩士（MBA），以取得在商界成功的門票？

對於這個問題，哈佛大學法學院及卡內基梅隆大學工學院傑出學者華德瓦（Vivek Wadhwa）的回答是，擁有哈佛、史丹福、柏克萊等知名商學院MBA學歷，即使所費不貲也值得，因為品牌、地點和網路價值非凡；但若念的是世界各地其餘大多數的商學院，就另當別論。

華德瓦28日投書MarketWatch網站表示，與其攻讀非世界頂尖的MBA，倒不如把這些金錢和時間用來創立一家公司，設法解決現實世界的問題，如此一來，既能學到更實用的經驗，也會懷有比畢業後當投資銀行員和理財顧問更遠大的抱負。

華德瓦指出，從雲端運算、基因組定序、感測器到合成生物技術，現在各式各樣技術的成本正快速降低，這讓創業人士如今有能力去做昔日唯有大企業和政府才能辦到的事：解決人類的各種問題。他們能設計並打造智慧手機應用程式（App），作為醫學輔助工具、教授任何科目的數位家教、改善公共服務與基礎設施的人工智慧App。他們甚至能組裝電動車、太空船，並開發各種革命性的能源儲存技術。

他鼓勵大學畢業生自己創業，或是加入有潛力改變世界的公司，成為掌握自己命運的主宰。這麼做，收入肯定比任職於投資銀行的薪酬低很多，還必須承擔巨大的風險如自行創業倒閉的風險，而且必須工作得十分賣力，熬過無數個失眠夜晚。但是，付出這些代價換得的現實生活技能，是商學院MBA學程所訓練不出來的；還能對世界的現況有了更廣泛、更實際的掌握；且將獲得莫大的成就感，並能取得優勢、奠定將來長期成功的基礎。若是成立對的公司，或許能使世界變得更好，也或許能幸運茁壯成一家價值連城的公司。

相較於數十年前，MBA的黃金時代已過。華德瓦說，他在1980年代完成紐約大學史登商學院MBA學業時，他自認為這是最棒的投資，助他攀登職場階梯，最後成為一個創業家，擔任科技公司執行長後，他也頻頻付高薪僱用商學院畢業生。

但他說，當年其他選項很少。現在，創立一家科技公司的成本，變得比攻讀MBA學位的花費還低，可能獲得的報酬卻高出很多。而且，商學院課程多年來大致沒什麼改變，儘管教授的主題的確有實質價值，管理、行銷、法律、會計等科目仍然對企業經營管理很重要。但世界變了，尖端創新技術不再只是大型企業的專利，隨著技術研發成本急遽下降，如今即使是小型新創公司，也可能研發出勝過大企業的創新技術。

這不表示進一步深造就沒有價值。華德瓦指出，追求更高等的教育，對一些學生還是很有道理。對擁有理工背景、想更深入解決複雜工程問題的學生，他建議繼續攻讀電機工程碩士學位。對於較缺乏技術背景的學生，杜克、西北、南加大等大學也開設一年期工程管理碩士學程，教授管理、行銷、法律、會計等知識與技能，且學費僅MBA的一半。

華德瓦說，現在的學生擁有他們父母以前無法想像的機會。他給他們的建議是：與其在投資銀行工作「浪費生命」，不如善用智力與精力讓這個世界變得更美好。

已故蘋果前執行長賈伯斯。當年他協助創立的新創公司，如今已壯大成科技巨人，打造出麥...
已故蘋果前執行長賈伯斯。當年他協助創立的新創公司，如今已壯大成科技巨人，打造出麥金塔電腦、iPhone等改變世界的產品。美聯社
分享

投資銀行哈佛大學

相關新聞

壯觀！美空軍24架F-22戰機軍演「大象漫步」

2019-03-28 15:20

川普提名2大軍官 預期接手重要任務

2019-03-28 19:47

駁親中 谷歌CEO會川普：挺美軍

2019-03-28 14:01

美國議員康內基6呎10吋 全球政壇第一高人

2019-03-28 13:47

「史上最暢銷」美前第一夫人蜜雪兒回憶錄賣近1000萬本

2019-03-28 13:35

紐時：美中貿易談判最大分歧點與中方「百年國恥」有關

2019-03-28 12:24

FAA稱全包飛機認證得花大錢 挨批轉移焦點

2019-03-28 11:26

西雅圖爆槍擊案 警方：2死2重傷

2019-03-28 09:51

父母行賄爭取女兒入學 耶魯大學開除女學生

2019-03-27 21:52
看更多

熱門文章

嬰兒出生秀「超人POSE」 醫生樂：誕生超級英雄了！　

2019-03-28 14:08

美國務卿：美國運用所有工具 阻止陸孤立台灣

2019-03-28 08:13

10年姐妹淘溫馨陪產顧家 卻秘密勾走孩子親爹

2019-03-28 11:45

影／不是錯覺！吃速食為何越來越貴 美媒點出原因

2019-03-28 18:29

反正小孩不懂？網紅媽獨坐頭等艙 老公帶小孩搭經濟艙

2019-03-28 14:29

壯觀！美空軍24架F-22戰機軍演「大象漫步」

2019-03-28 15:20

中美貿易戰 美官員：中方提出空前建議

2019-03-28 11:33

短天期利率急升 謝金河：債市火燒連環船

2019-03-28 07:57

消滅數位足跡超徹底 國都亡了還找不到他

2019-03-28 11:00

美頁岩油不純 亞洲業者拒買

2019-03-28 01:57

屋內疑見鬼影 美國夫婦嚇壞了

2019-03-28 12:12

「不是中國製」瓶裝水氣壞中國網友

2019-03-28 14:06

梅伊：國會通過脫歐協議 我就下台

2019-03-28 03:39

買到兩張同號碼彩券 幸運男中10億翻轉人生

2019-03-28 18:55

梅伊喊辭首相 民調盤點繼任人選...支持度全輸她

2019-03-28 13:26

超豪奢！英政府花5億在紐約買公寓當總領事官邸

2019-03-28 11:01

對中國硬起來 美擬售戰機給台灣

2019-03-28 15:56

紐時：美中貿易談判最大分歧點與中方「百年國恥」有關

2019-03-28 12:24

美股小幅收跌 市場聚焦全球經濟成長疑慮

2019-03-28 06:54

少女不想虛度生命 到鐵軌自拍慘被輾斃

2019-03-28 18:45

韓媒：金正恩親阿姨加入反北韓組識

2019-03-28 16:37

川普「軟求」OPEC增產石油 國際油價跌勢加重

2019-03-28 20:46

憂中國蒐個資搞勒索 美令中資賣同志交友軟體Grindr

2019-03-28 10:11

歐盟2021年禁拋棄式塑膠產品 中國幫忙推了一把

2019-03-28 09:31

挪威調查：低油量導致「維京天空號」擱淺

2019-03-28 11:15

西雅圖爆槍擊案 警方：2死2重傷

2019-03-28 09:51

美中貿易逆差縮減6%

2019-03-28 01:59

彭博資訊專欄／亞洲寬鬆潮將提前來臨

2019-03-28 01:59

業內人士：中國還需十餘年 才能造出有競爭力的客機

2019-03-28 17:46

紐西蘭反轉 冒出降息聲音

2019-03-28 01:59

向下扎根 日小學明年教寫程式

2019-03-28 01:58

13歲哥勇騎單車100公里 只為見早產弟一面

2019-03-28 21:45

影／教宗迅速抽手不給信徒吻權戒？影片引發討論

2019-03-28 17:44

冰島沃奧廉航閃電宣布 停止營運取消所有航班

2019-03-28 23:14

韓媒：美中情局保護金正男兒子 落腳紐約

2019-03-28 22:52

福斯攜手亞馬遜打造工業雲端 串連全球工廠

2019-03-28 07:49

俄派軍挺馬杜洛 川普嗆滾出委內瑞拉

2019-03-28 11:24

印度農夫半夜驚魂 鱷魚趴在嬰兒床下

2019-03-28 22:23

歐盟盼成世界典範 2021年起禁用一次性塑膠製品

2019-03-28 05:06

一個月兩起大停電 委內瑞拉每天蒸發62億元

2019-03-28 18:36
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top