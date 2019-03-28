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川普提名2大軍官 預期接手重要任務

2019-03-28 19:47台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導

圖說：美國總統川普連續對2個特別軍團的指揮官進行提名，包含去年12月才新創的航太...
圖說：美國總統川普連續對2個特別軍團的指揮官進行提名，包含去年12月才新創的航太司令部。(photo by Wikimedia)
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美國2大關鍵軍部的新帥獲總統川普提名，若成功上任都將接手重要任務！日前先傳出川普提名雷蒙德將軍率領航太部門，28日再傳出他提名中將伯傑取代待退役將軍奈勒，接手海軍陸戰隊。由於這2位將軍在原職位都有所作為，參議院高機率會通過，若成功上任，雷蒙德得著手執行該國優先要求的航太競賽，而伯傑或會引入軍團現代化革新。

由於近期備受矚目的全球航太軍備競賽登場，過往都處於領先地位的美國自然不願輸陣，他們最近創立了太空司令部，這個特別行動軍團之於空軍的關係，類似於海軍陸戰隊之於海軍，美國重視航太任務的態度表露無遺。

因此，根據《CNN》報導，川普27日提名原屬科羅拉州空軍基地指揮官的雷蒙德來職掌航太部門主帥，由於這名指揮官經歷豐富，參議院有極高的機率會批准這項任命，一旦上任後，雷蒙德得暫時身兼二職。

然而，雷蒙德的主要任務還是接手航太這項優先任務，這個去年12月新創的司令部負責約有3萬名太空人員，此司令部也成為美國的第11個統一戰鬥指揮部，川普也保證過將在2020年編列一大筆預算給他們，從蛛絲馬跡都能看出美國有多期待這個新司令部。

《華盛頓鑑定網》報導，川普緊接著在28日又提名中將伯傑取代準備退役的將軍奈勒，盼他能接手海軍陸戰隊指揮官之重責，伯傑過往經歷可說是豐富無比，會被川普看上，與他擔任過伊拉克自由行動負責人、阿富汗長期自由行動負責人有密切關係，說明伯傑的臨場判斷與軍事涵養都很優秀。一旦伯傑成功上任，這位支持軍隊現代化的將軍應會為海陸帶來一場裝備革新風暴。

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川普海軍陸戰隊

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