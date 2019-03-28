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美國議員康內基6呎10吋 全球政壇第一高人

2019-03-28 13:47世界日報 編譯劉煥彥╱綜合27日電

獲認證有世界個頭最高的政治人物康內基。 美聯社
獲認證有世界個頭最高的政治人物康內基。 美聯社
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美國紐約市坐擁多個金氏世界紀錄(Guinness World Records)，繼有了最多的億萬富翁與成為社交網上拍照最多的城市後，如今再獲認證，擁有全世界個頭最高的男性政治人物。

紐約時報」報導，現年53歲、身高6呎10吋的布碌崙(布魯克林)市議員康內基(Robert Cornegy)，由當地Interfaith醫學中心三位醫生多次測量後，獲得金氏世界紀錄認證為全球最高的政治人物。

「一開始的時候，我想我不可能是全世界最高的政治人物，一定有哪位非洲大使是7呎高的。」康內基說，「但後來發現以前最高的紀錄是6呎7吋，就覺得要試試看。」

康內基曾經是聖若望大學(St. John`s University)的男子籃球隊隊員，曾於1984~1985年賽季隨著校隊打進全美大學籃球賽前四強，也曾經是職業籃球選手，他將於27日在市政廳舉行的正式典禮中接受上述稱號。

「我為了要拿到這項稱號而經歷的測量，感覺實在是很好笑。」康內基說，「但我想把這個稱號帶到紐約，帶到布碌崙，是值得的。」

要被金氏世界紀錄認證為全世界個頭最高的男性政治人物，一點都不簡單；該組織要求康內基提出正式的身高認證，為此他回到母校找以前教練，但金氏世界紀錄不喜歡教練使用的工具，後來康內基找上在他布碌崙選區內的Interfaith醫學中心。

今年1月康內基在醫院量了三次，每次的時間不同、站姿也不同。

負責測量醫師之一的該醫院內科醫師哈利德(Mazin Khalid)說：「就醫學上來說，有些因素會讓身高不同。」

例如，康內基曾以站姿測量，且腳後跟與肩膀頂著牆壁；也曾躺下來量。

哈利德醫師說：「他真的很高，要三個人才能測量。」

先前全球個頭最高男性政治人物紀錄的保持者，是1979年去世的倫敦政治人物葛魯斯坦(Louis Gluckstein)爵士，他比康內基矮了兩吋半。

若以仍然在世的紀錄保持者來說，最近一位是身高6呎6吋的英國國會議員漢米爾頓(Archie Hamilton)，他些微高於幾乎達6呎6吋的紐約市長白思豪(Bill de Blasio)。

紐約時報金氏世界紀錄醫師

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