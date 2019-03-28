「史上最暢銷」美前第一夫人蜜雪兒回憶錄賣近1000萬本

2019-03-28 13:35 世界日報 編譯 世界日報 編譯 陳韻涵 ╱綜合27日電



賣出千萬本，前第一夫人米雪兒著作將成史上最暢銷回憶錄。 美聯社 分享 facebook 出版商企鵝蘭燈書屋(Penguin Random House)26日表示，美國前第一夫人蜜雪兒‧歐巴馬(Michelle Obama)的自傳「蛻變」(Becoming)去年11月發售以來，在全球賣出近1000萬本，可能刷新該類書籍的銷售紀錄。

企鵝蘭燈書屋表示，1000萬本包括全球販售的紙本印刷、數位電子書和有聲書。

德國媒體與服務巨擘「貝塔斯曼」(Bertelsmann SE)執行長拉貝(Thomas Rabe)說：「我們相信，這可能是史上最暢銷的回憶錄。」貝塔斯曼擁有企鵝蘭燈書屋的決定性股權。

考量部分數據的所有權性質，以及印刷產業數位化潮流，(例如電商集團亞馬遜(Amazon)販售電子書和有聲書)，書籍銷售往往難以準確追蹤。

產業追蹤機構尼爾森(Nielsen)表示，未追蹤全球市場銷售狀況，難以證實「蛻變」是否打破銷售紀錄。

市場研究機構NPD Group也作類似表示，但據該機構的BookScan追蹤2004年統計以來，NPD估計「蛻變」已成為美國史上第二暢銷的印刷成人自傳，僅次於伊莉莎白·吉兒伯特(Elizabeth Gilbert)十周年版的「享受吧！一個人的旅行」(Eat, Pray, Love)。

企鵝蘭燈書屋在前總統歐巴馬伉儷2017年離開白宮後，與兩人簽署據報代價高達6000萬元的兩本回憶錄合約，「蛻變」去年11月上市；企鵝蘭燈書屋執行長多勒(Markus Dohle)說，歐巴馬的回憶錄訂今年發售。

問及出版商是否磋商合約價碼，拉貝答道：「蜜雪兒‧歐巴馬(的書)對每位參與者來說，不僅是文學成就，也是財政成功，儘管這是一份預簽合約。」 賣出千萬本，前第一夫人米雪兒著作將成史上最暢銷回憶錄。 美聯社 分享 facebook