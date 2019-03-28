影／好心被狗咬！善心女收養比特犬 手被狠咬見血

2019-03-28 12:41 聯合報 記者 聯合報 記者 尤寶琪 ╱即時報導



美國佛羅里達州一名女子好心收養在家附近遊蕩的比特犬（pit bull dog），沒想到不久後在自家遭攻擊。比特犬當時兇性大發，狠咬手臂不放，鮮血直流的畫面被屋內監視器拍下，該犬事後被捕狗隊抓走安樂死。儘管好心被狗咬，女子仍表示牠是好狗，為此難過落淚。

《Inside Edition》報導，這名女飼主名叫莎賓娜迪恩（Sabreena Deen），她約一個月前看到這隻比特犬在社區內遊蕩，於是決定收留牠，並命名為「宙斯」（Zeus）。

迪恩熱愛動物，原本就飼養了一隻貓、2隻小狗和一籠鳥；迪恩指出，宙斯平時非常友善，親牠、抱牠跟牠玩耍都沒問題。但宙斯卻對其他動物展現兇性，先咬死迪恩的貓，2天後轉而攻擊另外2隻小狗。迪恩介入試圖要阻止宙斯，結果發狠的宙斯六親不認，轉頭過來攻擊迪恩，死咬她的手臂不放。

曝光影片中可以看到，迪恩手臂上滿是鮮血，手上掛著宙斯往門口跑去，而在門外除草的迪恩爸爸看到後，趕緊拿掃把打跑宙斯。迪恩隨後躲回屋內，但宙斯跟著追進來，並從迪恩腿上咬下一大塊肉。最後迪恩成功躲進自己的房間內，然後爬窗逃離，宙斯則是瘋狂抓咬迪恩的房門，在門上留下一條條怵目驚心的爪痕。