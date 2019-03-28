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美中貿易談判 強制技術轉移有空前進展

2019-03-28 11:30經濟日報 記者黃淑玲╱即時報導

路透報導，持續進行的美中貿易談判在各方面均有進展；美方官員透露，中方在強制技術轉移的敏感議題提出前所未見的提案，討論以前不願觸及的強制技術轉移範疇和具體細項，但其他議題的歧見仍在。

美國貿易代表賴海哲和財政部長米努勤今天（28日）到達中國北京，與中國官員展開新一輪的談判，下周則轉回華府繼續磋商。

路透採訪四位資深官員得到的訊息顯示，中國目前放上談判桌的提案，已較以往的版本更有進展，這對美國堅持協議必須含有中國經濟結構性的改變，帶來希望。

美方一直要求中方停止竊取美國智慧財產權，停止強制美國科技公司技術轉移給中國公司。美國也寄望改善美國公司進入中國市場的條件，並且主張中國必須降低產業補貼。

美國是否取消中國商品關稅是另一個談判焦點。美國總統川普上周表示，為了確保中國遵守協議付諸具體行動，關稅這項武器可能會保留相當一段時間。美國官員告訴路透，有些關稅會退讓，有些會保留，美國不會全面取消關稅。

目前談判沒有時間表，美方官員說，4月到6月間的任何時間都有可能結束。

路透先前報導過美中這次的談判的協議內容，計有六大類：1. 強制技術轉移與網路剽竊，2. 智慧財產權，3. 服務業，4. 貨幣，5. 農業，6. 非關稅貿易障礙。

美中新一輪貿易談判將在中國北京登場。 路透
美中新一輪貿易談判將在中國北京登場。 路透
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