親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
英國脫歐僵持中
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

中職／林智勝再扮英雄 再見安打擊敗猿隊

反恐演習：別讓「無劇本」成「隨機」測試

紐約旗艦店退流行？為何Gap撤了但Nike開新的？

2019-03-27 22:53經濟日報 記者湯淑君╱即時報導

著名休閒服飾品牌Tommy Hilfiger跟隨Calvin Klein、Lord & Taylor和Gap的腳步，也將關閉設在紐約第五街的大型旗艦店。知名品牌紛紛收起紐約旗艦店，究竟透露出什麼訊息？

Business Insider報導，數位時代改變消費者購物習慣，連帶對傳統「旗艦店」帶來衝擊。專家表示，即使旗艦店再大再美，若無法提供令消費者覺得新鮮刺激、吸引人的體驗，對品牌就不再是有效的行銷工具。

Tommy Hilfiger Global與PVH Europe執行長Daniel Grieder在電郵聲明中寫道：「為符合本公司進一步觸及、吸引北美數位世代消費者的策略目標，我們將聚焦於下一代的零售體驗與合作關係，在今日購物習慣與偏好不斷改變的環境中保持領先。」他強調，Tommy Hilfiger將在北美地區發展和測試模組化、注入數位元素的新零售概念，為將來在全球零售市場落實「未來商店」概念指引明路 。

在Tommy Hilfiger之前，包括Gap、Lord & Taylor和Ralph Lauren在內的零售品牌，近幾個月來紛紛關閉紐約旗艦店。與Tommy Hilfiger屬同一母公司旗下的Calvin Klein，也計劃在今春關閉麥迪遜大道上的旗艦店。

專家說，傳統上，設立旗艦店是為塑造品牌形象並訴說品牌故事，著重於行銷和品牌塑造更甚於銷售。但近年來消費者購物習慣改變，旗艦店作為品牌行銷工具的效力愈來愈弱，成本卻居高不下。

GlobalData Retail董事總經理桑德斯說：「新世代消費者透過上網查詢或社群媒體了解產品，這意味所費不貲的旗艦店已不像以前那樣切合所需。對於像Gap這樣的品牌來說，維持一家旗艦店其實沒什麼效用，因為只是普通零售店的放大版，營運收入又無法自給自足。」

旗艦店若純粹只是標準店面的放大版，不太可能在未來的零售領域持續占有一席之地。

零售業顧客分析平台Custora創辦人兼執行長皮爾森說：「要營造某種體驗，開旗艦店才有道理。」他說，旗艦店需要提供比標準店多的東西，「一種能引起共鳴、與眾不同或獨特的體驗」，才能不被時代淘汰。

數位原生零售商如Bonobos、Glossier、Everlane和Casper，正醞釀創新味十足的新概念店。這些品牌初次進軍實體零售領域，能多方實驗新概念，而且開的旗艦店或許是市區唯一的一家，可以聚焦於展示最好的一面 — 這正是旗艦店應有的功能。

但創新未必只是小型數位品牌獨享的權利。老字號品牌，像是Nike和Nordstrom，也想出辦法賦予旗艦店與時俱進的新鮮感和吸引力。

去年Nordstrom在紐約曼哈頓開了全新的男裝旗艦店，店內提供剪裁和擦鞋服務，還附設餐廳和酒吧，預計今秋專門服務女性顧客的旗艦店也將開張。

Nike去年底也在紐約開了一家大型新旗艦店，共六個樓層，總面積6.8萬平方呎，所陳列的Nike運動鞋款是全球最完整的，並運用創新技術提供令人耳目一新的店內體驗，例如讓消費者以應用程式（App）即時購物。

Lord & Taylor等知名品牌關閉紐約旗艦店，凸顯傳統旗艦店面對消費者購物...
Lord & Taylor等知名品牌關閉紐約旗艦店，凸顯傳統旗艦店面對消費者購物習慣改變遭遇的挑戰。美聯社
分享

紐約Gap

相關新聞

美5年內要登月 NASA隨政治起舞？

2019-03-27 18:07

回憶錄暢銷千萬 蜜雪兒談這樣的我

2019-03-27 17:44

川普最新提名的聯準會理事 為何令人搖頭？

2019-03-27 16:50

剛捐7500萬，川普女婿就收到哈佛錄取信...看一樁耶魯入學弊案，如何掀開美國名校最黑暗的後門文化

2019-03-27 15:52

潘斯宣示：美國2024要重返月球

2019-03-27 14:26

駕直升機降落花田 賞花夫婦竟遭驅離

2019-03-27 14:16

影／華女拒電話推銷 反遭報復上門

2019-03-27 14:16

川普另闢戰場突襲 要全面推翻歐記健保

2019-03-27 14:15

川普政府要全面廢除歐記健保 兩黨重燃戰火

2019-03-27 14:15

白宮公開逼藥費降價 藥廠、電視台抵制

2019-03-27 14:14

川普連任選戰主軸主打健保議題 政治布局太費解

2019-03-27 14:14

手臂遭吸塵器燒傷 華裔工告廠商敗訴

2019-03-27 13:31

影／赴「飛機墳場」途中 波音737 MAX又出包迫降

2019-03-27 12:44

美預期均壽逐年降 精神不健康導致

2019-03-27 12:32

美副總統發豪語：美國2024年要重返月球！

2019-03-27 11:22

美媒：為何台灣應擔心川普承認戈蘭高地主權屬以色列？

2019-03-27 11:21

美國防部核撥10億美元築牆 眾院軍委會說不行

2019-03-27 10:31

波音737 Max發動機又出包 西南航空平安迫降奧蘭多

2019-03-27 08:27
看更多

熱門文章

分不清台灣、大陸？ 全球都被一個字陷害…

2019-03-27 08:00

「會引起男生性衝動」一張短裙照 女老師被中學開除

2019-03-27 13:38

天上飛來禮物！0.5折買到頭等艙 椅子壞掉再獲賠20萬

2019-03-27 17:57

只有40秒挽救 失事波音機師…與死神拉扯20回

2019-03-27 11:00

剛捐7500萬，川普女婿就收到哈佛錄取信...看一樁耶魯入學弊案，如何掀開美國名校最黑暗的後門文化

2019-03-27 15:52

影／赴「飛機墳場」途中 波音737 MAX又出包迫降

2019-03-27 12:44

英脫變局 傳梅伊快下台了

2019-03-27 00:42

美媒：為何台灣應擔心川普承認戈蘭高地主權屬以色列？

2019-03-27 11:21

再遭盟友打臉！美第五艦隊駐地巴林 5G將採華為技術

2019-03-26 23:30

美國頁岩油擴產行動 卡關

2019-03-27 00:42

波音737 Max發動機又出包 西南航空平安迫降奧蘭多

2019-03-27 08:27

再禁！中國擴大制裁加拿大芥花籽 杜魯多將派團訪中

2019-03-27 09:16

美中明展開新一輪貿易談判 川普要的是「極好」協議

2019-03-27 08:46

400年來第一次！「尿尿小童」不再尿出乾淨飲用水

2019-03-27 09:50

他還活著！多倫多被綁架中國留學生找到了

2019-03-27 12:24

英國會突襲 奪走梅伊脫歐主控權

2019-03-27 00:23

美股上漲 金融股隨公債殖利率回穩；蘋果下跌拖累大盤

2019-03-27 06:32

又一油菜籽農企被封殺 加拿大要派團到中國談判了

2019-03-27 14:17

中歐德法峰會 習近平：彼此減少猜疑 合作是主流

2019-03-27 00:44

25%日企大老闆認為 中國因素讓全球景氣開始惡化

2019-03-27 08:15

父母行賄爭取女兒入學 耶魯大學開除女學生

2019-03-27 21:52

美副總統發豪語：美國2024年要重返月球！

2019-03-27 11:22

戈蘭高地屬以色列…川普簽了

2019-03-27 00:35

全球只有2本 馬克宏送習近平法文版《論語導讀》

2019-03-27 17:29

全球IC設計排行 美國穩居霸主台灣第2

2019-03-27 11:25

從殖利率倒掛看明年美總統大選 川普要皮皮剉了？

2019-03-27 20:40

日本最早！ 東京櫻花今滿開 賞櫻要趕快

2019-03-27 11:12

報復攻擊！以色列夜襲加薩走廊

2019-03-27 00:41

川普最新提名的聯準會理事 為何令人搖頭？

2019-03-27 16:50

影／黑山老妖級指甲！醫師清理影片讓人看了療癒

2019-03-27 17:55

蘋果 vs. 高通侵權兩案 ITC一案成立一案無效

2019-03-27 07:00

俄羅斯軍機抵委內瑞拉 蓬佩奧：美不會袖手旁觀

2019-03-27 08:30

日皇年號怎麼選出來的？中國文學專家獲徵詢

2019-03-27 17:13

Fed扭轉操作？引發論戰

2019-03-27 00:42

梅伊遭架空 脫歐選項重新洗牌

2019-03-27 00:26

全球貿易減幅 十年最大

2019-03-27 00:42

倫敦血腥夜 一晚多達6人當街被刀猛刺

2019-03-27 16:31

【重磅快評】泰國大選未選先贏？這是場為帕拉育量身定做的選舉

2019-03-27 12:24

新興國掀寬鬆潮 債市利多

2019-03-27 00:42

影／格陵蘭「冰河之王」體積回增 專家：別高興太早

2019-03-27 13:26
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top