紐約旗艦店退流行？為何Gap撤了但Nike開新的？

2019-03-27 22:53 經濟日報 記者 經濟日報 記者 湯淑君 ╱即時報導



著名休閒服飾品牌Tommy Hilfiger跟隨Calvin Klein、Lord & Taylor和Gap的腳步，也將關閉設在紐約第五街的大型旗艦店。知名品牌紛紛收起紐約旗艦店，究竟透露出什麼訊息？

Business Insider報導，數位時代改變消費者購物習慣，連帶對傳統「旗艦店」帶來衝擊。專家表示，即使旗艦店再大再美，若無法提供令消費者覺得新鮮刺激、吸引人的體驗，對品牌就不再是有效的行銷工具。

Tommy Hilfiger Global與PVH Europe執行長Daniel Grieder在電郵聲明中寫道：「為符合本公司進一步觸及、吸引北美數位世代消費者的策略目標，我們將聚焦於下一代的零售體驗與合作關係，在今日購物習慣與偏好不斷改變的環境中保持領先。」他強調，Tommy Hilfiger將在北美地區發展和測試模組化、注入數位元素的新零售概念，為將來在全球零售市場落實「未來商店」概念指引明路 。

在Tommy Hilfiger之前，包括Gap、Lord & Taylor和Ralph Lauren在內的零售品牌，近幾個月來紛紛關閉紐約旗艦店。與Tommy Hilfiger屬同一母公司旗下的Calvin Klein，也計劃在今春關閉麥迪遜大道上的旗艦店。

專家說，傳統上，設立旗艦店是為塑造品牌形象並訴說品牌故事，著重於行銷和品牌塑造更甚於銷售。但近年來消費者購物習慣改變，旗艦店作為品牌行銷工具的效力愈來愈弱，成本卻居高不下。

GlobalData Retail董事總經理桑德斯說：「新世代消費者透過上網查詢或社群媒體了解產品，這意味所費不貲的旗艦店已不像以前那樣切合所需。對於像Gap這樣的品牌來說，維持一家旗艦店其實沒什麼效用，因為只是普通零售店的放大版，營運收入又無法自給自足。」

旗艦店若純粹只是標準店面的放大版，不太可能在未來的零售領域持續占有一席之地。

零售業顧客分析平台Custora創辦人兼執行長皮爾森說：「要營造某種體驗，開旗艦店才有道理。」他說，旗艦店需要提供比標準店多的東西，「一種能引起共鳴、與眾不同或獨特的體驗」，才能不被時代淘汰。

數位原生零售商如Bonobos、Glossier、Everlane和Casper，正醞釀創新味十足的新概念店。這些品牌初次進軍實體零售領域，能多方實驗新概念，而且開的旗艦店或許是市區唯一的一家，可以聚焦於展示最好的一面 — 這正是旗艦店應有的功能。

但創新未必只是小型數位品牌獨享的權利。老字號品牌，像是Nike和Nordstrom，也想出辦法賦予旗艦店與時俱進的新鮮感和吸引力。

去年Nordstrom在紐約曼哈頓開了全新的男裝旗艦店，店內提供剪裁和擦鞋服務，還附設餐廳和酒吧，預計今秋專門服務女性顧客的旗艦店也將開張。