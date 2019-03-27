美5年內要登月 NASA隨政治起舞？

2019-03-27 18:07 台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導



面對副總統彭斯帶有政治意涵的要求，NASA登月計劃究竟要不要趕時程，受到學界正反不同看法。(photo by Wikimedia) 分享 facebook 美國副總統彭斯高喊重回月球，呼籲美國太空總署（NASA）得趕進度在5年內送太空人再登月！副總統彭斯日前表示，為了因應與現階段的緊張局勢，美國需要在與中國的太空競賽上取勝，因此5年內盡快送上太空人登月是刻不容緩的。對此，專家看法不一，部分支持者認為，美國的確擁有這些技術，推前登月計劃並非難事，但部分人士反對NASA隨政治力量起舞。

美、中太空競賽

根據《CNET網》報導，彭斯日前的演講特別提及全球緊張局勢，他認為，中國也已經把野心投入登月，為了力壓對手一籌，NASA應該全力支持，將目前原訂的2028年登月改成2024，爭取在5年內重回月球。

美國對於太空競賽絲毫不陌生，但彭斯要求說，過往10年的登月計劃都是依靠俄羅斯火箭將美國太空人送上軌道，但未來盼能通過SpaceX、波音及NASA自己設計的新太空船來完成，他盼望「未來全球下一位登月的男性太空人與首位女性太空人都是美國NASA的，並且是由美國土地發射、美國自行研發的火箭乘載。」

學者看法不一

網路新聞《QUARTZ網》則報導，彭斯這項要求在學界正反說法不一，支持投入太空競賽的學者包含美國航太局的天體物理學家伯恩斯，他表示，現在的航太技術發展與60年代不同，當時如果高喊盡快登月，那只是一種口號，但現在美國的確有相關的技術，若能順便達到「透過太空技術」威嚇競爭對手，為何不嘗試？

但一般認為，NASA配合彭斯所言的機率不算高，因為反對者之一就是NASA局長布萊恩斯丁，他認為，美國的確可以在短期內登月，但用處就僅僅是證明比其他國家都快，「若為了短期任務、或是與政治有關的任務，花費高額資金並影響到長期規劃，那無異於殺雞取卵。」

目前並未有消息指出美國是否全力進行登月計劃，但局長布萊恩斯丁曾說到，NASA正努力推行SLS火箭計畫，並要求國會暫時取消後續投資計畫，因為在首枚火箭完成前，投資其他技術是緣木求魚（意即優先完成火箭再說）。

【更多精采內容，詳見 】