回憶錄暢銷千萬 蜜雪兒談這樣的我

2019-03-27 17:44 台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導



美國前第一夫人蜜雪兒的回憶錄，有望創下史上最暢銷紀錄，出版商聲稱已賣出千萬本！蜜雪兒的回憶錄《成為這樣的我》（Becoming）於去年11月開賣，書中談到蜜雪兒成長、進白宮及作為母親角色等過程；開賣首日就熱銷72萬5千本，兩週內在北美暢銷200萬本，刷新新書首週銷售量紀錄。另外，前總統歐巴馬的回憶錄，也將在今年發佈。

根據《市場商業新聞網》報導，蜜雪兒的回憶錄《成為這樣的我》是由企鵝藍登書屋出版，首席執行長拉伯指出，《成為這樣的我》兩週內就在北美暢銷200萬本，至今約略出版千萬份，並看好這本回憶錄將成史上最暢銷的回憶錄類。

談及這本書的魅力，拉伯表示，身為前第一夫人的蜜雪兒首度將自己的成長歷程攤在陽光下，她在書中講述了自己的童年時期、進到白宮的時候、從事更多公益活動以及如何同時扮演好母親的角色，這些都是吸引讀者預購的誘因，因此這本書也刷新了2015年來最高預購數。

另據《財富網》報導，歐巴馬總統伉儷不只與藍燈書屋簽約一本，雙方在2017年簽訂合約，書屋付出史上最高價的權利金（6000萬美元），以獲得歐巴馬回憶錄的出版權利，而《成為這樣的我》算是開胃小菜，歐巴馬總統回憶錄將在今年稍晚推出，預料將掀起另一番熱潮。

《成為這樣的我》以31種語言發行，在海外一樣暢銷，該書名列澳洲、法國、英國、德國、以色列、南韓、芬蘭以及台灣等國的暢銷書榜。

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