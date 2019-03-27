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川普最新提名的聯準會理事 為何令人搖頭？

2019-03-27 16:50經濟日報 記者黃淑玲╱即時報導

美國總統川普日前提名華府智庫傳統基金會訪問學者摩爾（Stephen Moore）為聯準會Fed理事。人選一出，批評四起，《經濟學人》更直接以「為何摩爾不適合進Fed」為題，評論此事。

經濟學人指出，去年反對聯準會鷹派一再升息的學者不只有摩爾一人，所以這不是問題。Fed自己去年12月開始也漸漸變得愈來愈鴿，而在那時估計今年可能只會升息兩次。到了上周（3月20日）Fed進一步把今年升息次數的預期降到零。

重點是，摩爾以往的黑歷史讓人嚴重懷疑他提供「政治中立」建言的判斷力和能力。

摩爾去年12月22日痛批聯準會理事會運作失誤，應該被丟掉。今年3月13日在華爾街日報撰文指控聯準會是美國經濟成長的障礙。然而在川普之前的歐巴馬政府時期，摩爾的立場卻是嚴厲批評Fed把利率壓得太低，要求Fed縮表。

經濟學人說，摩爾一被聘為川普的競選顧問後，瞬間就由貨幣政策鷹派轉成鴿派。這顯示他的直觀意見並非本於堅實的經濟政策原則，而是看什麼最能取悅川普。

另一個讓人搖頭理由是，川普提名摩爾的策略盤算。之前，川普還願意照業界主流規矩來，提名真正讓人信服的專家，例如在摩爾之前川普提名的Nellie Liang（布魯金斯研究所經濟學者），就得到聯準會主席鮑爾的肯定。這次，一直在外面推文抨擊Fed的川普，改為派人從內部起義。

經濟學人表示，川普提名理事如果以「同意川普」做為最主要的合格條件的話，聯準會政治化傾向將令人擔憂，專業中立恐被侵蝕。

然而有識之士的反對有用嗎？可能沒用。因為銀行業不討厭他。經濟學人說，摩爾的提名雖還需要經過參議院同意，但銀行業界在國會的遊說者，喜歡摩爾對鬆綁金融法規的超級熱情。

摩爾被美國總統川普提名為聯準會理事。 （彭博）
摩爾被美國總統川普提名為聯準會理事。 （彭博）
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川普經濟Fed

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