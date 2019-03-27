親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
英國脫歐僵持中
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

創紀錄！NCC對中天新聞台做出七種處分 重罰百萬

這些神祕年分 台灣為何生育率掉底又上升

剛捐7500萬，川普女婿就收到哈佛錄取信...看一樁耶魯入學弊案，如何掀開美國名校最黑暗的後門文化

2019-03-27 15:52商業周刊 曾慧芸／商業周刊

現在進入美國長春藤名校，對大學生來說，竟然變成一件不光彩的事？

2位史丹佛大學學生歐笙（Erica Olsen）與伍茲（Kalea Woods），發起集體訴訟，控告名校平白讓他們參加早已內定的考核；就算從名校畢業，光環也因此蒙塵。群起聲援訴訟的，還有一向被名校設下更高門檻，處處被刁難的亞裔代表，美國亞裔教育聯盟（AACE）。

這事件的起因，來自耶魯大學的入學舞弊案，讓美國長春藤名校不能說的秘密全曝了光！

美國日前爆出大學入學舞弊案，圖為耶魯大學。 路透
美國日前爆出大學入學舞弊案，圖為耶魯大學。 路透
分享

「給我45萬美元，保證你女兒可以進耶魯！」就是這一句話，讓全美國、甚至全世界的家長全都跳了起來。3月12日，美國聯邦檢察官正式起訴，也揭露了美國史上涉案人最多的入學舞弊。若不是一位涉案人為了交換減刑而自首舉發，這輛花錢買文憑的直達車，恐怕還會繼續開下去。

33位財力雄厚的家長、9位名校體育教練、3位監考人員，再加上一位關鍵人「白手套」，讓連足球都沒踢過的女孩成了耶魯的體保生，讓任何大考分數都能靠哈佛畢業的天才槍手代考到手。更再次驗證了，美國名校入學的特權遠比人們想像的嚴重。

「我創造了一個保證，」白手套辛格（William Rick Singer），從一個被解雇的高中籃球教練，躋身成炙手可熱的「升學顧問」，更串接起總金額達2500萬美元（約合新台幣7億7000萬元）的無本生意，「保證那些家庭都進得去！」聯邦調查局（FBI）從監聽的對話中錄下，辛格自鳴得意的「側門法則」。

就算有一道「正門」迎接萬中取一的超級學霸，或者一道灰色的「後門」接納含著金湯匙出生的少男少女，都不能100%拿到一紙入學許可。只有他所設計的「側門」，銀貨兩訖下，讓名校的入學之路暢通無阻。

除了不曾杜絕的考試作弊外，辛格還自創了一道，只有精通入學機制才可能開啟的側門：賄賂名校的體育教練。有了這些名教練欽點，就能保證以體育資優生入學，事後再用受傷脫身即可。前普林斯頓大學校長波溫（William G. Bowen）就曾出書指出，只要有教練欽點，被常春藤名校錄取的機率比一般學生多了3倍以上，甚至比校友的孩子更具優勢。

美國名校複雜又不透明的入學規則，讓不確定能否錄取的焦慮，成了父母最大的痛點。《紐約時報》指出，哈佛大學在篩選學生時，對外都是強調要找五育並重的申請者。實際上，卻是保留了院長特選名單、甚至神秘的「Z名單」，保障有關係背景的學生順利入學。

2006年出版的《進名校的代價》（The Price of Admission）一書中，出身記者的作者高登（Daniel Golden）曾披露，美國總統川普的「第一女婿」，今年38歲的庫許納（Jared Kushner）就讀高中時表現平平，父親身為紐約大學的校友，正好捐款給毫無淵源的哈佛大學250萬美元，他與弟弟也成了該校的新生。

只不過，20年後的現在要進常春藤名校，《紐約時報》估算，父母就算捐款1000萬美元以上，也只能換取另眼相待的「可能」而已。

辛格的側門也凸顯出，就算不去買通教練，光是用體育資優保送入學，本身就是「真正的上流社會」才懂得玩的遊戲。畢竟，比起籃球、棒球等垂手可得的平民運動，又有哪家的孩子，從小自然而然就從事划船、壁球、曲棍網球、或是擊劍，這些昂貴或只有少數人競爭的項目？當華裔家長還在依循自己的經驗，逼著孩子練鋼琴、學心算的時候，殊不知早在「文化品味」這一項，孩子還沒起跑就已經落敗了。

「我可是常春藤名校（華頓商學院）畢業的，表示我非常有智慧！」就連已經貴為全球最有權力的人，川普還會用這句話回擊媒體，舉證自己一點也不粗俗，正說明了名校文憑的份量。

而父母更深層的恐懼是，一旦自己的優勢消磨殆盡，孩子又缺乏名校光環的庇蔭，下一代的社經地位會不會就此向下墜落？難怪平時倡議平權的好萊塢明星、以青年導師知名的職場作家、大學教師、企業負責人等等，都無法抗拒，要為孩子買一份成功的保證。

原本「捐款換文憑」就屬於可做不可說的灰色地帶，更加直接地賄賂舞弊，更一舉點燃眾人的怒火。

「現在的父母不論任何背景，都比過去更加努力創造孩子的優勢，」分別任教於西北大學、耶魯的2位經濟學家多普克（Matthias Doepke）與齊利博蒂（Fabrizio Zilibotti）分析，美國貧富差距的加劇，就連金字塔頂端1%與0.1%的差異也越來越大，讓這群高收入菁英承受不起孩子止步於平凡的後果。即使能杜絕一時的舞弊，在競爭日益升溫下，家長各顯神通只為擠進名校的軍備競賽，恐怕只會越演越烈。

【延伸閱讀】


雙薪教師夫妻卻兼職司機補貼家用...一個當不起首購族，在矽谷「工作到累死」的實例
找大咖拍片、推全新信用卡…一場毫無意外的發表會，看蘋果賭上的2個未來
年近30有對象卻不想結婚好奇怪？一個7年級生的觀察：台灣人焦慮太多，美國人只擔心有沒有在做自己喜歡的事
Levi's掛牌上市，連交易員都破例穿牛仔褲！百年老牌估值破千億，為什麼又成潛力股？

※本文由商業.com授權刊載，未經同意禁止轉載。

哈佛大學紐約時報捐款川普

相關新聞

潘斯宣示：美國2024要重返月球

2019-03-27 14:26

駕直升機降落花田 賞花夫婦竟遭驅離

2019-03-27 14:16

影／華女拒電話推銷 反遭報復上門

2019-03-27 14:16

川普另闢戰場突襲 要全面推翻歐記健保

2019-03-27 14:15

川普政府要全面廢除歐記健保 兩黨重燃戰火

2019-03-27 14:15

白宮公開逼藥費降價 藥廠、電視台抵制

2019-03-27 14:14

川普連任選戰主軸主打健保議題 政治布局太費解

2019-03-27 14:14

手臂遭吸塵器燒傷 華裔工告廠商敗訴

2019-03-27 13:31

影／赴「飛機墳場」途中 波音737 MAX又出包迫降

2019-03-27 12:44

美預期均壽逐年降 精神不健康導致

2019-03-27 12:32

美媒：為何台灣應擔心川普承認戈蘭高地主權屬以色列？

2019-03-27 11:21

美國防部核撥10億美元築牆 眾院軍委會說不行

2019-03-27 10:31

波音737 Max發動機又出包 西南航空平安迫降奧蘭多

2019-03-27 08:27

川普紐約另有案子 前律師與檢方合作殺傷力更大

2019-03-26 15:54

民主黨總統參選人 選戰主軸回歸民生

2019-03-26 15:51

通俄門結案 川普揚言揪幕後黑手

2019-03-26 14:12
看更多

熱門文章

證實火星有生命？ 「好奇號」三天拍15張「蘑菇」

2019-03-26 17:19

分不清台灣、大陸？ 全球都被一個字陷害…

2019-03-27 08:00

道路坍方臨時建「ㄈ字」橋道 網讚：山不轉路轉

2019-03-26 21:46

「會引起男生性衝動」一張短裙照 女老師被中學開除

2019-03-27 13:38

義大利官員：還有兩個G7國家想加入「一帶一路」

2019-03-26 17:29

姐就是要美！ 八旬阿嬤花光積蓄冒險拉皮

2019-03-26 19:13

貨幣暴跌債台高築 灑鹽哥的餐飲王國可能保不住

2019-03-26 22:40

影／挪威郵輪船員曝擱淺慘況：「救生艇根本沒用」

2019-03-26 18:19

只有40秒挽救 失事波音機師…與死神拉扯20回

2019-03-27 11:00

英脫變局 傳梅伊快下台了

2019-03-27 00:42

看不懂英文！中國男不懂路旁標示 竟高速狂飆撞死澳洲男

2019-03-26 17:01

父母自行幫兒子割包皮 五個月大男嬰不幸命喪黃泉

2019-03-26 20:58

美媒：為何台灣應擔心川普承認戈蘭高地主權屬以色列？

2019-03-27 11:21

再遭盟友打臉！美第五艦隊駐地巴林 5G將採華為技術

2019-03-26 23:30

美國頁岩油擴產行動 卡關

2019-03-27 00:42

波音737 Max發動機又出包 西南航空平安迫降奧蘭多

2019-03-27 08:27

再禁！中國擴大制裁加拿大芥花籽 杜魯多將派團訪中

2019-03-27 09:16

影／赴「飛機墳場」途中 波音737 MAX又出包迫降

2019-03-27 12:44

上司是「連環放屁王」 工程師因抑鬱求償3976萬

2019-03-26 18:36

美中明展開新一輪貿易談判 川普要的是「極好」協議

2019-03-27 08:46

英國會突襲 奪走梅伊脫歐主控權

2019-03-27 00:23

美股上漲 金融股隨公債殖利率回穩；蘋果下跌拖累大盤

2019-03-27 06:32

影／擺脫變培根的命運 「豬界畢卡索」賣畫收入百萬

2019-03-26 17:17

習近平：希望德國推動歐盟對華關係 排除干擾

2019-03-26 22:27

400年來第一次！「尿尿小童」不再尿出乾淨飲用水

2019-03-27 09:50

25%日企大老闆認為 中國因素讓全球景氣開始惡化

2019-03-27 08:15

中歐德法峰會 習近平：彼此減少猜疑 合作是主流

2019-03-27 00:44

他還活著！多倫多被綁架中國留學生找到了

2019-03-27 12:24

藝術界印第安納瓊斯 找回失竊20年畢卡索名畫

2019-03-26 19:20

英脫亂世 有人開始翻「摩門教徒求生指南」

2019-03-26 22:45

戈蘭高地屬以色列…川普簽了

2019-03-27 00:35

美副總統發豪語：美國2024年要重返月球！

2019-03-27 11:22

剛捐7500萬，川普女婿就收到哈佛錄取信...看一樁耶魯入學弊案，如何掀開美國名校最黑暗的後門文化

2019-03-27 15:52

美股開盤走高 道瓊指數勁揚超過250點

2019-03-26 22:50

全球IC設計排行 美國穩居霸主台灣第2

2019-03-27 11:25

報復攻擊！以色列夜襲加薩走廊

2019-03-27 00:41

南韓教授強迫學生代寫論文 送女兒進名校

2019-03-26 18:32

歐盟廢除夏令時間 2021年起各國自由決定

2019-03-26 21:55

又一油菜籽農企被封殺 加拿大要派團到中國談判了

2019-03-27 14:17

俄羅斯軍機抵委內瑞拉 蓬佩奧：美不會袖手旁觀

2019-03-27 08:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top