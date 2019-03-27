剛捐7500萬，川普女婿就收到哈佛錄取信...看一樁耶魯入學弊案，如何掀開美國名校最黑暗的後門文化

2019-03-27 15:52 商業周刊 曾慧芸／商業周刊



現在進入美國長春藤名校，對大學生來說，竟然變成一件不光彩的事？

2位史丹佛大學學生歐笙（Erica Olsen）與伍茲（Kalea Woods），發起集體訴訟，控告名校平白讓他們參加早已內定的考核；就算從名校畢業，光環也因此蒙塵。群起聲援訴訟的，還有一向被名校設下更高門檻，處處被刁難的亞裔代表，美國亞裔教育聯盟（AACE）。

這事件的起因，來自耶魯大學的入學舞弊案，讓美國長春藤名校不能說的秘密全曝了光！

美國日前爆出大學入學舞弊案，圖為耶魯大學。 路透 分享 facebook

「給我45萬美元，保證你女兒可以進耶魯！」就是這一句話，讓全美國、甚至全世界的家長全都跳了起來。3月12日，美國聯邦檢察官正式起訴，也揭露了美國史上涉案人最多的入學舞弊。若不是一位涉案人為了交換減刑而自首舉發，這輛花錢買文憑的直達車，恐怕還會繼續開下去。

33位財力雄厚的家長、9位名校體育教練、3位監考人員，再加上一位關鍵人「白手套」，讓連足球都沒踢過的女孩成了耶魯的體保生，讓任何大考分數都能靠哈佛畢業的天才槍手代考到手。更再次驗證了，美國名校入學的特權遠比人們想像的嚴重。

「我創造了一個保證，」白手套辛格（William Rick Singer），從一個被解雇的高中籃球教練，躋身成炙手可熱的「升學顧問」，更串接起總金額達2500萬美元（約合新台幣7億7000萬元）的無本生意，「保證那些家庭都進得去！」聯邦調查局（FBI）從監聽的對話中錄下，辛格自鳴得意的「側門法則」。

就算有一道「正門」迎接萬中取一的超級學霸，或者一道灰色的「後門」接納含著金湯匙出生的少男少女，都不能100%拿到一紙入學許可。只有他所設計的「側門」，銀貨兩訖下，讓名校的入學之路暢通無阻。

除了不曾杜絕的考試作弊外，辛格還自創了一道，只有精通入學機制才可能開啟的側門：賄賂名校的體育教練。有了這些名教練欽點，就能保證以體育資優生入學，事後再用受傷脫身即可。前普林斯頓大學校長波溫（William G. Bowen）就曾出書指出，只要有教練欽點，被常春藤名校錄取的機率比一般學生多了3倍以上，甚至比校友的孩子更具優勢。

美國名校複雜又不透明的入學規則，讓不確定能否錄取的焦慮，成了父母最大的痛點。《紐約時報》指出，哈佛大學在篩選學生時，對外都是強調要找五育並重的申請者。實際上，卻是保留了院長特選名單、甚至神秘的「Z名單」，保障有關係背景的學生順利入學。

2006年出版的《進名校的代價》（The Price of Admission）一書中，出身記者的作者高登（Daniel Golden）曾披露，美國總統川普的「第一女婿」，今年38歲的庫許納（Jared Kushner）就讀高中時表現平平，父親身為紐約大學的校友，正好捐款給毫無淵源的哈佛大學250萬美元，他與弟弟也成了該校的新生。

只不過，20年後的現在要進常春藤名校，《紐約時報》估算，父母就算捐款1000萬美元以上，也只能換取另眼相待的「可能」而已。

辛格的側門也凸顯出，就算不去買通教練，光是用體育資優保送入學，本身就是「真正的上流社會」才懂得玩的遊戲。畢竟，比起籃球、棒球等垂手可得的平民運動，又有哪家的孩子，從小自然而然就從事划船、壁球、曲棍網球、或是擊劍，這些昂貴或只有少數人競爭的項目？當華裔家長還在依循自己的經驗，逼著孩子練鋼琴、學心算的時候，殊不知早在「文化品味」這一項，孩子還沒起跑就已經落敗了。

「我可是常春藤名校（華頓商學院）畢業的，表示我非常有智慧！」就連已經貴為全球最有權力的人，川普還會用這句話回擊媒體，舉證自己一點也不粗俗，正說明了名校文憑的份量。

而父母更深層的恐懼是，一旦自己的優勢消磨殆盡，孩子又缺乏名校光環的庇蔭，下一代的社經地位會不會就此向下墜落？難怪平時倡議平權的好萊塢明星、以青年導師知名的職場作家、大學教師、企業負責人等等，都無法抗拒，要為孩子買一份成功的保證。

原本「捐款換文憑」就屬於可做不可說的灰色地帶，更加直接地賄賂舞弊，更一舉點燃眾人的怒火。

「現在的父母不論任何背景，都比過去更加努力創造孩子的優勢，」分別任教於西北大學、耶魯的2位經濟學家多普克（Matthias Doepke）與齊利博蒂（Fabrizio Zilibotti）分析，美國貧富差距的加劇，就連金字塔頂端1%與0.1%的差異也越來越大，讓這群高收入菁英承受不起孩子止步於平凡的後果。即使能杜絕一時的舞弊，在競爭日益升溫下，家長各顯神通只為擠進名校的軍備競賽，恐怕只會越演越烈。

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