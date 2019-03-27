川普點火健保議題 當2020選戰主軸 政治布局太費解

2019-03-27 14:14 世界日報 編譯 世界日報 編譯 劉煥彥 ╱綜合26日電



川普點火 健保議題將成2020年大選主軸／華郵：令人不解的政治布局 是個重大錯誤 路透社 分享 facebook

川普總統沐浴在穆勒調查報告「勝利光環」不到24小時，25日當晚就由司法部宣布將挑戰俗稱為「歐記健保」的可負擔健保法(ACA)，意味健保議題將成為2020總統大選主軸。

但有線電視新聞網(CNN)與「華盛頓郵報」都分析，川普這麼做是個「令人不解的政治舉措」，因為歐記健保的民間支持度達到歐巴馬總統卸任以來新高，川普上台後頭兩年未能有效封殺，而且去年11月民主黨在期中選舉大勝的重要原因之一，就是凸顯健保議題。

CNN觀察，川普這麼做在政治上很奇怪，直言他「挑了一個贏不了的政治大戰」，因為司法部想推翻歐記健保，卻沒拿出任何替代方案。

CNN指出，川普在一天內把全國焦點從通俄案調查快速轉向健保很冒險，原因是過去五次選舉中選民極度重視健保議題，而且目前大多數美國民眾不樂見推翻歐記健保。

根據非營利醫療組織「凱瑟家庭基金會」(Kaiser Family Foundation)今年2月對於歐記健保的民調，50%民眾支持、37%民眾不支持。自從2017年1月歐巴馬卸任後，堪稱他重要政績的歐記健保，民意支持度持續穩定上升。

該基金會調查也顯示，2017年5月以來，更多支持歐記健保的民眾超過不支持者，且差距愈來愈大，這與2017年5月之前五年的狀況有天壤之別。

歐記健保中許多長期受歡迎的條款，例如開放未成年子女在26歲前可納入父母保險，以及保險公司不得因為保戶既有狀況而歧視等，至今仍在實施。

華郵則指出，川普此時挑明要封殺歐記健保令人費解，當然死忠川粉恨不得看到ACA完蛋，而且川普認為他能在2016年大選勝出，或要在2020年成功連任，部分取決於能否推翻歐記健保。

問題是，川普若想成功連任，光靠川粉支持不夠，而且他單挑歐記健保只會撩起民主黨人的情緒、引發對方怒火，甚至使許多獨立選民投入民主黨陣營，「這將是個重大政治錯誤」。