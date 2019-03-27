藥費貴得受不了 白宮公開逼降價 藥廠、電視台抵制

2019-03-27 14:14 世界日報 編譯 世界日報 編譯 孫梁 ╱綜合26日電



在遭到藥廠和電視台的反對，甚至威脅要提出司法挑戰後，川普政府仍繼續推動要求藥廠在電視廣告中透露藥品價格的政策。

紐約時報報導，白宮仍在對新要求做最後審議，認為公布藥價可成為藥廠的激勵機制，透過接受民眾的監督來降低藥品價格。

川普總統撤銷了歐巴馬政府的數十項金融服務、能源與環保法規，他還準備對飽受詬病的高藥價政策採取措施；川普政府認為，控制藥價在政治上可贏得民心。

凱瑟家庭基金會上月的調查顯示，近九成的美國人支持在藥品廣告中公布藥價的規定，而且兩黨是一致贊成。

川普去年5月曾矢言要約束藥價，他一周前表示，處方藥出現價格下降，為51年來首次；衛生與福利部長艾查爾(Alex Azar)功不可沒。

川普政府希望藥廠在電視廣告中公布藥價，但公布可能引起震動，AbbVie公司大做廣告的治療類風濕關節炎和慢性牛皮癬的藥物Humira，平均零售價是兩劑5684元；輝瑞公司(Pfizer)常打電視廣告的Xeljanz關節炎藥，每片80元；諾華公司(Novartis)治療銀屑病的藥Cosentyx，一年的費用是6萬7325元。

藥廠表示，在電視廣告公布藥價會產生誤導，因為多數消費者實際花的藥費較低；藥廠因此大力進行遊說，試圖取消公布藥價的規定或是延遲執行。

白宮尚未表示還要審議多久，以及何時公布新規定。

輝瑞藥廠副總裁瓊斯致函聯邦醫療保險及醫療補助計畫服務中心(Centers for Medicare and Medicaid Services，CMS)局長喜瑪．維爾瑪(Seema Verma)，稱公布藥價會增加消費者的困惑，也可能使病患不敢求醫。

禮來藥廠(Eli Lilly)表示，許多病患看到廣告的藥價後可能錯誤地以為，他們買藥需付更高的價格。

藥廠去年用於處方藥的電視廣告費是45億元，許多人雖然迫切希望降低藥價，但仍質疑白宮的新要求是否有效力。