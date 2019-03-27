川普政府改變立場 要全面廢除歐記健保 兩黨重燃戰火

2019-03-27 14:15 世界日報 記者胡玉立╱綜合報導



司法部改變立場 要求法院裁定歐記健保違憲 路透社 分享 facebook

川普政府25日毫無預警地再度對「可負擔健保法」(Affordable Care Act，ACA)開鍘，向紐奧良聯邦上訴法院提交文件，要求全面廢止俗稱「歐記健保」的法律；若歐記健保遭全面廢止，可能導致2000萬人喪失醫療保險；原本已由民主黨獲勝的這項政治議題，也將重燃戰火。

由司法部提交上訴法院的文件只有短短兩句話，內容指稱，在國會廢止有關「強制投保」否則罰款的不受歡迎條款後，政府同意應該宣布「歐記健保」違憲 。

此立場明顯有別於去年在國會占領先地位的共和黨聲明；當時他們表示只會取消強制投保，並不打算廢除該法的其他部分。

此立場也與稍早政府向較低層級法院提出的主張不同；當時政府主張應該廢除的是：對已有健康問題者的聯邦保護以及對老人、病人的保費設限。

眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)表示，這項轉變顯示共和黨「說一套，做一套」。 她說：「共和黨在競選時的確說過他們不會破壞已有健康問題者的福利，結果他們不但上法院要求廢除該條款，還要求將整個法規都廢掉。」

她說：「這正是我們與國人談個明白的機會，如果整個ACA被廢除，成年子女可以納入父母保險範圍至26歲等等受歡迎條款，也都會消失。」

由德州和一群共和黨領導的州提出的廢除歐記健保案，眼看將一路打到最高法院；德州聯邦法院法官奧康納(Reed O`Connor)去年12月裁定歐記健保違憲，民主黨領導的州已就此案向紐奧良第五美國巡迴上訴法院提起上訴。

最高法院曾兩度維護歐記健保，認為完全廢除ACA，可能讓2000萬人沒有保險；其中包括1200萬名經由Medicaid擴大保險的低收入人群，以及1100萬名向HealthCare.gov和州營保險市場購買補貼性私人醫療保險的人。

但部分共和黨人說，川普政府的「廢除和取代」方案，會向各州發放補助金，各州可以自己開辦健保計畫。