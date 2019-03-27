另闢戰場…川普突襲 要全面推翻歐記健保

2019-03-27 14:15 世界日報 編譯 世界日報 編譯 劉煥彥 ／綜合26日電



在川普政府突然改變立場，透過司法部向紐奧良聯邦上訴法院上訴，要求全面推翻俗稱為歐記健保(Obamacare)的可負擔健保法(Affordable Care Act，ACA)的次日，國會民主黨人在眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)主導下迅速應戰，26日提案鞏固歐記健保，顯示健保將再度成為大選主戰場。

川普總統眼見通俄案檢察官穆勒調查報告未傷到自己，迅速將焦點轉向健保，25日透過司法部上訴，圖以司法手段全面推翻俗稱為歐記健保，並聲稱共和黨「將成為健保黨」。

「紐約時報」與「華盛頓郵報」報導，川普26日前往國會會晤參院共和黨人之前強調，共和黨將在健保議題占上風；川普發推文說：「共和黨將成為『健保黨』！」

國會民主黨人卻早已動起來，26日上午舉行閉門會議，並於下午提案降低既有疾病民眾透過歐記健保的就醫成本。

波洛西在眾院民主黨人提案前對媒體說：「共和黨人曾說，他們在選舉時沒要降低既有疾病病人的權益，現在又說要廢除整個ACA，這其實是我們向美國民眾說明的機會。他們言行不一，口口聲聲說要保護既有疾病病人，然後就上法庭說要推翻整個ACA。」

民主黨人在去年期中選舉之所以大勝，就是因為主打健保並宣示以法律保護既有疾病病人，26日更再進一步推出其他健保法案。本案是由擔任眾院民主黨團主席的紐約州聯邦眾議員傑佛瑞(Hakeem Jeffries)提出，他指控共和黨人「突擊美國的健保」。

華郵則報導，民主黨新科聯邦眾議員拉希妲‧特萊布(Rashida Tlaib，密西根州)在26日上午閉門會議中疾呼，需要持續調查川普，惟同黨支持意見有限。

眾院民主黨領袖霍耶(Steny Hoyer，馬里蘭州)與傑佛瑞都指出，民主黨需要集中下一波立法議程的焦點，在健保之外還有薪資平等法案，以及因應中西部農民的水災損失等。

傑佛瑞在會後表示，就像在去年11月期中選舉一樣，健保仍將是2020年大選的決勝點。

他說：「川普的司法部再一次攻擊美國的健保，而我們提案將擴大健保納保範圍，在此同時川普的司法部卻想毀掉上百萬美國人的健保，這是做不到的！」

參院少數黨領袖舒默(Charles Schumer)當天也提到，民主黨人一直認為健保等議題，比通俄案調查的任何發展都更重要。