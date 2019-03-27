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影／華女拒電話推銷 反遭報復上門

2019-03-27 14:16世界日報 記者林佩錦／阿罕布拉市報導

陌生電話推銷不勝其擾，民眾為了避免接到推銷電話，會選擇在謝絕推銷電話(Do Not Call)政府網站上登記，限制打到家用和手機的推銷電話。不過百密總有一疏，謝女士日前接到房屋服務推銷電話時，要求對方將她的號碼移除。不過推銷員表示，除非見面取消，否則不可能。後來推銷員居然找到謝女士家，謊稱她有預約服務，讓謝女士直呼「太可怕」。

阿罕布拉市居民謝女士表示，一年多以來，接到上百通不明來電和推銷電話，毅然上聯邦貿易委員會（Federal Trade Commission, FTC）網站將電話註冊在謝絕推銷清單上，果然騷擾電話次數大幅降低。但上周接到一名自稱房屋服務公司的女性打來推銷電話，謝女士立即表明希望對方將她的號碼移除，但是這名女性推銷員卻說除非面對面談，否則無法移除。謝女士立刻將電話掛掉。

22日傍晚，當謝女士獨自在家時聽到門鈴聲，上前查看發現是一名穿著像是房屋稽查員，手上拿著板子和資料單的女性。謝女士將家門打開時，這名女性大步向前，一邊跟謝女士解釋她的房屋服務項目，一邊往門縫裡窺探。謝女士表明她並沒有預約服務，對方多次質疑她是否忘記預約，並越來越往門口靠近，謝女士立刻將門鎖上並打電話報警。「我立刻聯想到上周的推銷電話，沒想到他們能夠找到我家，現在想起來還是會怕。」

另一位阿市居民蘇珊表示，她也曾經接過類似電話，對方還語帶威脅表示知道她的住家地址，讓她感到十分困擾。她說從此以後陌生來電一概不接，如果是重要電話對方一定會語音留言，然後她再回撥。

根據加州消費者行動手冊資料，假如民眾已經將電話號碼登記在謝絕來電名單上，而有一家公司沒有依照要求停止來電的意願，民眾能夠通過小額賠償法庭向這家公司提出訴訟，即使該公司不屬於居住地的司法管轄範圍。

有意願登記在謝絕推銷來電名單上的民眾，可上聯邦貿易委員會官網查詢：https://www.donotcall.gov/?utm_source=takeaction

門鈴

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