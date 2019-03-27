影／赴「飛機墳場」途中 波音737 MAX又出包迫降

2019-03-27 12:44 聯合報 記者 聯合報 記者 尤寶琪 ╱即時報導



美國西南航空（Southwest Airlines）一架波音737 MAX 8客機，26日從佛州運渡到加州時，起飛後10分鐘就折返緊急降落在奧蘭多機場；西南航空事後表示，緊急降落與該機的電腦系統無關。

半年內連續發生兩起奪命墜機事件後，波音737 MAX機型客機已在美國停飛，但被允許從機場運至機場。美國西南航空這架班機，當時正要飛往素有「飛機墳場」之稱的加州維克多維爾（Victorville）存放，機上沒有乘客。2名飛行員在起飛後約10分鐘，隨即回報右方引擎出現問題，要求緊急返回奧蘭多降落。

西南航空聲明指出，機組人員依照安全程序安全降落機場，緊急返航原因與737 MAX的電腦系統無關。FAA已經展開調查。波音發言人在事後表示，會提供客戶必要協助。

這起事件剛好發生在FAA將出席國會聽證會前夕。國會預計將質問FAA，為何通過737 MAX飛行，以及授權讓波音自行負責飛安測試一事。《路透》報導指出，FAA承諾將會在7月底以前，大幅改革飛安監管措施。

另一方面，波音也準備好釋出軟體更新及駕駛訓練方案，計畫在27日於華盛頓州倫頓（Renton）向來自美國航空（American Airlines）、西南航空以及聯合航空（UnitedAirlines）等2000名主管和機師，簡報防失速系統「操控特性增益系統」（MCAS）更新軟體。