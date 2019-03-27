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駕直升機降落花田 賞花夫婦竟遭驅離

2019-03-27 14:16世界日報 編譯組／綜合報導

南加州今春雨水豐沛，為了欣賞盛開的野花，無所不用其極，各地花田人滿為患，有人直接將直升機降落在花田，大家都看傻眼。

一名遊客拍下一張直升機降落在罌粟花田中的照片，並於26日分享於羚羊谷加州罌粟花保護（Antelope Valley California Poppy Reserve）的臉書頁上後，保護區官員，緊急在臉書頁面上加註一條：「不要讓直升機降落在我們田裡看盛開的野花。」

該區官員說，他們從未想過必須這樣提出警告，直到真有人這樣做。「我們從未明確表示，在田野中降落直升機是非法的，但我們錯了。」

從拍攝的影片上，可看到一對夫婦將直升機降落在花田中，下機後進入保護區一條小徑健行，該保護區位於洛杉磯市中心以北約50哩處。據報導，執法人員立即上前干預，該夫婦迅速跑回直升機飛離現場。

該事件引發喧然大波，許多民眾在臉書上留言「金錢購買了傲慢、特權」「這顯然不正派」，有些網友甚至將此事件與日前爆發的入學醜聞案連結再一起，指出「他們可能正在慶祝因賄賂成功進入南加大」。

與加州其他地區一樣，羚羊谷罌粟保護區過去幾周因野花盛開，大量遊客湧入造成問題，相關單位不得不在周末進行交通管制與停車限制。

直升機花田保護區

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