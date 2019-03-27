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手臂遭吸塵器燒傷 華裔工告廠商敗訴

2019-03-27 13:31世界日報 記者金春香／紐約報導

一名華裔工人此前做工期間因使用一個未經產品質量合格認證的大型真空吸塵器而引發火災導致其手臂燒傷，之後他將售賣該吸塵器的Ridge Tool公司、其母公司Emerson Electric Co.及其在紐約州購買該吸塵器的Home Depot告上紐約東區聯邦法院，但法院判其狀告失敗，該工人上訴後第二巡迴上訴法院，日前判決維持原判。

根據法庭文件，2014年8月，原告江武(Wu Jiang，音譯)作為一名建築合約工，正在羅德島的一處地方重新整修地板，他將油漆潑灑至木質地板上後，等了約18個小時然後對地板表面進行打磨，在使用Ridge公司的吸塵器清理地面上的碎屑，十分鐘後他注意到吸塵器內充滿煙塵；之後他將插銷拔下，將水放入吸塵器內，導致吸塵器起火自己被燒傷。

吸塵器的警告指示和使用說明書都指出使用該產品吸取可燃物品時會有危險，也明確指出打掃油漆後的木板會引火；擁有十年做工經驗的江武承認他閱讀了說明和警示，並承認在他接受工作培訓時被告知用砂紙打磨地板的危險。

法院指出機器製造商有義務在產品上標明潛在危險，而此案中吸塵器指示說明中明確提出這些危險，且江武也閱讀了這些指示，因此判其敗訴；之後江武繼續上訴，但上訴法院判決維持地方原判。

紐約工作建築

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