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美媒：為何台灣應擔心川普承認戈蘭高地主權屬以色列？

2019-03-27 11:21聯合報 記者馮克芸╱即時報導

新聞網站「石英」26日引述美國學者的話報導，美國總統川普 25日在白宮簽署文告，正式承認以色列擁有戈蘭高地主權，此舉設下了惡劣的先例，台灣應該擔心。

石英指出，川普承認戈蘭高地的主權屬於以色列，推翻美國半個多世紀來的中東政策，此舉表示全球最大強權決定支持以色列在1967年占領及1981年併吞戈蘭高地，而除了美、以之外的世界其他國家，至今認為戈蘭高地是敘利亞的領土。

多位外交專家說，川普不顧聯合國憲章中有關各會員國不得使用威脅或武力，侵害其他會員國或國家之領土完整的規範，將其他長期爭議領土置於險境。紐約大學全球事務中心教授戈德堡（Edward Goldberg）說，此舉設下了惡例，如果作為「國際警察」的美國，都不遵守國際法，「那麼誰要遵守國際法？」

戈德堡還說：「如果明天中國進犯台灣，那不是同樣的事嗎？」「或巴基斯坦進犯喀什米爾？」

石英指出，可能受影響的還有俄羅斯的幾個鄰國。衛斯理學院政治學教授哥達德（Stacie Goddard）說，俄國2014年兼併克里米亞後遭美方制裁，俄稱美「偽善」，如今川普承認以色列擁有戈蘭高地主權，「短期而言，這很可能增強了俄國對南奧塞提亞及阿布哈茲的信心。」南奧塞提亞及阿布哈茲原屬喬治亞，後來獲俄國軍方支持成為獨立國家，但僅獲極少數國家承認。

哥達德還說，川普之舉也會使俄國「更不太可能減少出入烏克蘭的頓巴斯地區」。

石英說，目前並無跡象顯示川普政府有興趣介入印巴的喀什米爾爭議，美國對烏克蘭的政策也還有疑問，不過美方為回應北京在最近幾次演習中包圍台灣，美國海軍近來出現在台灣海峽的次數增加。

美國總統川普25日在白宮簽署文告，正式承認以色列擁有戈蘭高地主權。圖為位於以色列...
美國總統川普25日在白宮簽署文告，正式承認以色列擁有戈蘭高地主權。圖為位於以色列及敘利亞邊界的戈蘭高地，去年7月曾發生邊界衝突。歐新社
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川普高地以色列

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