美預期均壽逐年降 精神不健康導致

2019-03-27 12:32 台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導



美國最新研究指出，人類預期壽命下降是深受精神健康狀態影響！過去提及預期壽命下降，原因不乏抽菸、糖尿病及缺乏運動等，而日前據外媒數據指出，美國近年來使用藥物過量的死亡率不停攀升，學者認為，這源自於精神不健康，才會讓人選擇使用抗憂慮藥物，加上在美國取得鴉片類藥物（如嗎啡）並不難，因死亡而降低的預期壽命程度與糖尿病相仿。

根據《CNBC》報導，美國預期壽命連年下降，原因與用藥過量而死亡密不可分，疾病管控局的統計數據指出，2017年出生的美國人預期壽命為78.6歲，比起2016年、甚至到2014年都呈現逐年下滑的趨勢，下滑比率雖不算劇烈，但卻是個令人不安的警示。

疾管局指出，近年來死因排名與過往三大死因（心臟病、癌症及意外傷害）相同，但用藥過量而死的比率卻劇烈上升，近幾年平均比率約上升10到15%。專家分析數據說，用藥過量通常都是鎮痛劑、抗憂鬱劑等偏向精神疾病的藥物，這也說明了美國的精神健康有問題。

另一篇《CNBC》報導則指出，該國權威基金會表示，精神不健康所導致的預期壽命降低程度，與糖尿病致死、抽煙等所釀的下降幅度幾乎相同，讓精神疾病基金會主席格雷厄姆驚訝，他也承諾該基金會將繼續研究此假說。

《底特律地方報》報導，談及精神健康，科羅拉多州的道格拉斯市是民眾公認最健康的城市，研究人員指出，該市非常瘋體育賽事，多數市民都有從事規律運動的習慣，這也讓該市的精神憂慮案件不多，從中可得知，積極性的運動會比用藥抑制更直接，也能避免預期壽命的下降。

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