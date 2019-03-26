民主黨總統參選人 選戰主軸回歸民生

2019-03-26 15:51 世界日報 編譯 世界日報 編譯 孫梁 ╱綜合25日電



特別檢察官穆勒的調查報告認為川普總統2016年競選時沒有與俄羅斯勾結，給民主黨總統參選人的競選增加了壓力，要想在大選中擊敗川普，就只能主打政策議題，並把重點放在川普的施政表現，不能再倚靠攻擊川普通俄了。

多數民主黨參選人對穆勒報告的反應，是要求司法部長公布報告全文。但部分民主黨高層認為，黨內參選人不應局限於穆勒報告，而是要側重表明他們與川普在移民、稅務和健保等政策上的不同。

民主黨籍的芝加哥市長伊曼紐說，民主黨人不應過多地把重點放在穆勒報告上，他指出，經濟已出現疲軟跡象，債券市場和可能出現的衰退，是對川普的未來亮起的黃燈。

參選民主黨總統初選的印第安納州South Bend市長巴提吉格(Pete Buttigieg)說：「希望穆勒報告的結果，可讓我們把重點轉到影響民眾日常生活的政策上，我們2016年敗選的因素之一就是過多地談論川普，使選民感到他們的利益不受重視。」

許多民主黨參選人對彈劾川普採取迴避態度，實際上在特檢官穆勒向司法部長提交調查報告後，多數民主黨選民便不再認為彈劾川普是當務之急，這才是民主黨參選人面臨的考驗。民主黨人的當務之急，是要找到能夠擊敗川普的候選人。

民主黨選戰策士希望，自由派和民主黨國會議員應當考慮如何才能贏得猶豫不決的選民的支持，他們在2016年大選中是不情願地投了川普的票。

前總統歐巴馬競選連任的主要助理史蒂芬妮．卡特(Stephanie Cutter)說，國會絕對應當通過對川普進行調查而承擔起監督總統的職能，但我們必須在國家經濟上追究他的責任。由於川普的稅改，中產階級如今的稅賦更沉重。由於他瘋狂地打貿易戰，美國的就業在減少。川普執政時期的國債翻倍，為建邊界牆而浪費資金，美國沒有比他執政時更偉大，「這些我們都要對選民講清楚」。