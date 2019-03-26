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川普紐約另有案子 前律師與檢方合作殺傷力更大

2019-03-26 15:54世界日報 記者顏伶如╱綜合報導

特別檢察官穆勒(Robert Mueller)「通俄案」調查結案之後，川普總統或許有著雨過天晴的感受，自認完全洗刷冤屈，但他的法律波折其實根本還沒落幕，其中最大威脅則來紐約聯邦檢察官。

紐約聯邦檢察官與州檢察官手邊各自都有與川普、川普陣營有關的調查案件正在進行中，部分政治觀察家指出，這些案件對川普的潛在殺傷力，絲毫不輸穆勒的「通俄案」調查。

前任紐約南區聯邦檢察官柯特爾(Patrick J. Cotter)便說，紐約聯邦檢察官與州檢察官正在調查的案件，都是「非常真實且非常重要的」。他說：「如果你是川普的話，從某種程度看來，這些案子感覺上會比通俄調查有著更大的威脅。」

曼哈頓聯邦檢察官正在調查的刑事案件當中，包括了川普就職委員會是否涉嫌貪污，以及川普前任律師柯恩(Michael Cohen)幫川普付給婚外情對象的「封口費」。遭控違反選舉獻金法的柯恩，去年已經認罪。

川普還面臨紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)的調查。詹樂霞不久之前針對柯恩證詞展開民事調查，希望釐清川普是否如柯恩所言，向金融機構申請房地產開發建案貸款時，對於個人身家財產灌水吹噓，並以相同伎倆企圖爭取低利貸款來收購職業美式足球聯盟NFL水牛城比爾隊(Buffalo Bills)。

另外，紐約州政府主管單位，目前也在了解川普是否曾經提供不實資料給保險公司。

今年2月間，柯恩赴國會作證時表示，對於目前正在調查中與川普有關的案件，他都與檢察官保持「經常聯繫」。對於紐約州內的各種調查案件，川普多次以基於政治動機的騷擾做為回應。

政治觀察家指出，訂於今年5月就要入獄服刑的柯恩，可能私底下提供了更多資料給調查人員。而柯恩在國會作證時也表示，他知道與川普有關的其他「不當情事」，只是不必公開談論，因為「內容涉及紐約南區聯邦檢察官現在正在調查的案件。」

川普檢察官紐約

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