親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
英國脫歐案延後
美中貿易戰進展
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

一條褲子穿20年 88歲新竹榮民伯伯賣房慨捐7百萬

24歲檢舉達人月入10萬擁賓士套房 女友嫌棄：丟臉

通俄門結案 川普揚言揪幕後黑手

2019-03-26 14:12世界日報 編譯黃秀媛╱綜合25日電

川普總統自認罪通俄嫌疑洗刷清白後，25日展開反攻，左批民主黨右批媒體。路透
川普總統自認罪通俄嫌疑洗刷清白後，25日展開反攻，左批民主黨右批媒體。路透
分享
通俄案報告是否公布，在25日成了兩黨角力焦點；白宮聲稱川普總統樂見對外公布，但參院民主黨提案隨即遭封殺；報告指他沒有與俄羅斯勾結後，川普一改過去激烈批評的態度，反過來讚揚穆勒正直高尚，可是同時威脅要報復「幕後黑手」。

紐約時報報導，穆勒調查報告已促使共和黨反守為攻，要求深入調查當初散播「通俄門」傳言，以及一直在煽風點火的人；參院司法委員會主席葛理漢已誓言將撥開層層雲霧，揪出始作俑者。

川普宣稱穆勒的報告完全證明他的清白，他贊成公開更多報告內容，但痛斥這項調查是可怕的「虛假故事」，「我們絕不能再讓別的總統碰到這種事情。」

對白宮有意展開報復的傳言，川普也不忘火上澆油地說：「有些人做了很惡劣的事情，出賣國家。我們經歷了發生惡劣事情的時期，這些人絕對會受到調查。」

白宮新聞祕書桑德斯說，總統不在乎公布穆勒報告的任何內容，所有國人現在也都知道根本沒有什麼勾結，沒有妨礙司法，證明了總統完全清白。

不過，參院民主黨領袖舒默25日提出一項決議，要求公布穆勒的報告，但遭參院多數黨領袖麥康諾封殺；眾院六個委員會民主黨籍主席則聯署致函司法部長巴維理，稱四頁摘要結論不夠，要求4月2日以前提供完整報告。

消息人士也透露，穆勒及其團隊三周前即通知巴維理，稱不會對川普是否妨礙司法做結論；當時副司法部長羅森斯坦也在場，而他與巴維理都表示驚訝。

這可能是巴維理在接到穆勒報告僅48小時，就認定「總統沒有妨礙司法」的一個原因；批評者指責巴維理結論太草率，可是消息人士的說法顯示，他至少三周前就知道情況。

目前川普的發言人、律師和共和黨行動派在電台、電視和網路發動鋪天蓋地的攻勢，要求調查歐巴馬政府官員和司法部圈內人。

他們宣稱前總統歐巴馬的一些圈內人和其他民主黨人，把與俄國勾結的說法當作武器，「現在應該讓他們負起罪責。」前聯邦調查局長柯米、前司法部長林奇、前情報總監克拉卜，以及其他一些前任和現任政府官員都成為箭靶。

副總統潘斯表示，「許多民主黨人和媒體分子的胡亂指控」令人髮指；一名白宮高級助理則說，「調查那些調查者」是公平之舉。

川普民主黨白宮

相關新聞

美加購F15戰機！它這幾點比F35強 還曾靠一片機翼降落

2019-03-26 11:00

美校園槍擊血案陰霾揮之不去 一罹難者父親自殺

2019-03-26 10:37

川普通俄門沒事？特檢找不到證據

2019-03-26 00:50

川普彈劾危機暫解 激化美分裂

2019-03-26 00:50

美特檢查無川普通俄 民主黨進退維谷

2019-03-25 15:32

史丹福帆船隊 30年前就傳弊案

2019-03-25 15:16

美柏克萊暴力犯罪 去年下滑12%

2019-03-25 15:07

通俄案偵結用字耐人尋味 恐引更多爭議

2019-03-25 14:56

川普「通俄門」不起訴！美國司法部《穆勒報告》

2019-03-25 14:36

特檢查無通俄 川普樂歪、共和黨士氣大振

2019-03-25 14:12

美公務員累積休假「折現」 州府支巨款

2019-03-25 14:11

美華裔「詐」入名校 有錢好辦事

2019-03-25 14:09

「還我清白」 川普：調查是國家之恥

2019-03-25 14:06

調查報告：查無川普與俄勾結證據

2019-03-25 14:06

白人至上組織 瞄準聖地牙哥大學校園招募

2019-03-25 14:03

通俄案調查 紐時：驅散川普最大烏雲

2019-03-25 13:55

通俄案調查報告 川普：「還我清白」、調查是國家之恥

2019-03-25 13:33

梅西百貨國際花卉展 帶你遊外太空

2019-03-25 13:10

以「中國設計」為傲 紐約留學生宣揚民族銀飾

2019-03-25 13:07

紐約2華裔80後女生創業 「一站式」助華商營銷

2019-03-25 13:02

查無通俄門勾結 川普陣營和支持者樂歪

2019-03-25 12:59

穆勒偵結重點 川普沒通俄沒確切妨害司法事證

2019-03-25 11:59

影／特檢查無通俄證據 川普爽喊：美國世界最棒

2019-03-25 11:42
看更多

熱門文章

美加購F15戰機！它這幾點比F35強 還曾靠一片機翼降落

2019-03-26 11:00

波音再遭重擊 空中巴士取得中國350億美元的飛機訂單

2019-03-26 08:00

英航班機大搞烏龍 飛錯地方

2019-03-25 23:05

安全帽宣導廣告模特兒穿太少 德國交通部被罵翻

2019-03-25 19:20

東京迪士尼今夏起不必再排隊搶快速通行 用手機就行

2019-03-25 22:31

巴黎地鐵推特搞烏龍 習近平變成「中華民國總統」

2019-03-26 09:39

蘋果發表會 四大服務一次掌握

2019-03-26 07:05

英國會奪下脫歐主導權 梅伊內閣3人辭職

2019-03-26 09:34

買北市精華區舊大樓的錢 足以買下義大利整座島

2019-03-25 18:17

紐中關係緊張 紐西蘭總理將訪中會晤習近平

2019-03-25 16:47

加薩罕見發射長距離火箭 以色列7人傷總理提前返國

2019-03-25 18:49

穆勒通俄案調查偵結 專家：將使陸更想與美達貿易協議

2019-03-25 23:39

梅伊：議員投票支持脫歐協議 我就下台

2019-03-25 17:06

習近平出招 馬克宏徘徊兩難間

2019-03-25 16:13

詭異！泰國朝野都宣布勝選 官方遲不公布結果

2019-03-25 22:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top