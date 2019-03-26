通俄門結案 川普揚言揪幕後黑手

2019-03-26 14:12 世界日報 編譯 世界日報 編譯 黃秀媛 ╱綜合25日電



川普總統自認罪通俄嫌疑洗刷清白後，25日展開反攻，左批民主黨右批媒體。路透 分享 facebook 通俄案報告是否公布，在25日成了兩黨角力焦點；白宮聲稱川普總統樂見對外公布，但參院民主黨提案隨即遭封殺；報告指他沒有與俄羅斯勾結後，川普一改過去激烈批評的態度，反過來讚揚穆勒正直高尚，可是同時威脅要報復「幕後黑手」。

紐約時報報導，穆勒調查報告已促使共和黨反守為攻，要求深入調查當初散播「通俄門」傳言，以及一直在煽風點火的人；參院司法委員會主席葛理漢已誓言將撥開層層雲霧，揪出始作俑者。

川普宣稱穆勒的報告完全證明他的清白，他贊成公開更多報告內容，但痛斥這項調查是可怕的「虛假故事」，「我們絕不能再讓別的總統碰到這種事情。」

對白宮有意展開報復的傳言，川普也不忘火上澆油地說：「有些人做了很惡劣的事情，出賣國家。我們經歷了發生惡劣事情的時期，這些人絕對會受到調查。」

白宮新聞祕書桑德斯說，總統不在乎公布穆勒報告的任何內容，所有國人現在也都知道根本沒有什麼勾結，沒有妨礙司法，證明了總統完全清白。

不過，參院民主黨領袖舒默25日提出一項決議，要求公布穆勒的報告，但遭參院多數黨領袖麥康諾封殺；眾院六個委員會民主黨籍主席則聯署致函司法部長巴維理，稱四頁摘要結論不夠，要求4月2日以前提供完整報告。

消息人士也透露，穆勒及其團隊三周前即通知巴維理，稱不會對川普是否妨礙司法做結論；當時副司法部長羅森斯坦也在場，而他與巴維理都表示驚訝。

這可能是巴維理在接到穆勒報告僅48小時，就認定「總統沒有妨礙司法」的一個原因；批評者指責巴維理結論太草率，可是消息人士的說法顯示，他至少三周前就知道情況。

目前川普的發言人、律師和共和黨行動派在電台、電視和網路發動鋪天蓋地的攻勢，要求調查歐巴馬政府官員和司法部圈內人。

他們宣稱前總統歐巴馬的一些圈內人和其他民主黨人，把與俄國勾結的說法當作武器，「現在應該讓他們負起罪責。」前聯邦調查局長柯米、前司法部長林奇、前情報總監克拉卜，以及其他一些前任和現任政府官員都成為箭靶。

副總統潘斯表示，「許多民主黨人和媒體分子的胡亂指控」令人髮指；一名白宮高級助理則說，「調查那些調查者」是公平之舉。