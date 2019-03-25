冰塊酷巴找小威廉絲等大咖助陣 競標運動轉播網

2019-03-25 22:48 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳律安 ╱即時報導



知情人士指出，身兼饒舌歌手及演員身分的美國藝人冰塊酷巴（Ice Cube），其發起的三對三鬥牛聯盟Big3，取得運動及演藝圈明星支持，已向迪士尼出價100億美元，尋求買下21個地方運動轉播網。

該知情人士表示，冰塊酷巴於2017年發起Big3聯盟，在近期向迪士尼出價。Big3由私募股權Centerbridge Partner以及珠寶製造商Carolyn Rafaelian提供資金，冰塊酷巴也與網球名將小威廉絲、饒舌歌手史努比狗狗、知名喜劇演員凱文·哈特，還有前美式足球員史特拉恩的娛樂公司SMAC Production合作，作為內容夥伴。

除了冰塊酷巴引領的集團外，其他競標者還包括馬龍持有的自由媒體集團（Liberty Media Corp）、美國職棒大聯盟、辛克萊傳播集團等。迪士尼為了取得監管機關放行、完成710億美元的21世紀福斯收購案，同意出售22個地區轉播網。

下一輪出價將落在4月中旬，之後不久迪士尼就會決定誰是贏家。Big3的計畫是擴大Fox Network，提供24小時以體育賽事直播為主、文化多元的內容。

冰塊酷巴與其商業夥伴克瓦廷茨（Jeff Kwatinetz）瞄準年輕人，並希望擴大行銷支出，對該轉播網大打廣告。

史努比狗狗聲明表示：「長久以來都是同一群老人傳遞運動及娛樂資訊，我參與這項運動就是要改變現狀。」

小威廉絲則說，她會支持Big3是因為，有著多元化及新的聲音傳遞訊息，並向年輕人以正面方式傳遞相當重要。