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史丹福帆船隊 30年前就傳弊案

2019-03-25 15:16世界日報 編譯組╱史丹福24日電

史丹福大學涉及美國精英大學入學醜聞，使該校帆船隊成為焦點。這其實並非史丹福帆船隊第一次爆出弊案，他們在30年前就遭人舉報募款方法有問題。

這宗發生在30年前的弊案牽涉到一艘長72呎的遊艇「維多利亞」（Victoria），有人於1988年以協助募款為名，「捐贈」這艘價值120萬元的遊艇給史丹福帆船隊，用來舉辦宴會款待校園的大人物。

後來，明尼蘇達州審計師畢鐸（Paul Biddle）發現，史丹福不當向聯邦政府收取遊艇維修保養費和原本應該用於科學研究的稅金。隨後，史丹福其他不正當的聯邦撥款也陸續被人揭發，數據顯示，從1980年到1990年，史丹福一共收到大約18億元的聯邦研究合同。醜聞被揭發後，批評排山倒海而來，導致時任史丹福大學校長的甘迺迪（Donald Kennedy）下台。

代表畢鐸的律師班森（Phillip Benson）說：「這是一宗非常大的醜聞，他們利用聯邦撥款支付許多奢侈的開銷，大部分都是享樂用的開銷，例如遊艇。 」

這宗30年前的醜聞與史丹福現任帆船隊總教練范迪默（John Vandemoer）涉及收賄的入學弊案看似沒有什麼相似之處，但專家表示，兩者的共通點在於籌措資金的壓力。

參加舊金山到夏威夷太平洋盃帆船比賽（Pacific Cup Yacht Race）經驗豐富的選手帕特諾斯特（Kimberly Paternoster）說：「帆船是小眾運動，通常不會有人資助。」「帆船畫刊」（Sailing Illustrated）編輯耶曼（Tom Ehman）也說：「船隊教練一直以來都是靠聯絡校友捐款來獲得資金。」

遊艇募款舊金山

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