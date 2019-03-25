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美柏克萊暴力犯罪 去年下滑12%

2019-03-25 15:07世界日報 記者劉先進╱柏克萊報導

柏克萊警長格林伍德（Andrew Greenwood ）和隊長斯皮勒（Ed Spiller）最近公布的年度犯罪報告顯示，柏克萊2018年暴力犯罪數字相比2017年下滑12%。

報告追蹤聯調局定義的「第一部分罪行」（Part 1），其中大部分是重罪：凶殺，強姦，搶劫，嚴重襲擊，入室盜竊，汽車盜竊等。聯調局從當地機構收集數據，作為犯罪報告計畫的一部分，以監測全國犯罪趨勢。

報告顯示，2018年柏克萊的暴力犯罪報告比2017年少80起，減少12％，涉及財產的犯罪報告數量比前年少630起，下滑10%。 在八類暴力犯罪中，只有縱火報告持平，其他七類別都下滑。

比如， 2018年強暴罪比前年減少22件，搶劫減少9件，嚴重襲擊降低48件，盜竊下滑549件，汽車盜竊下降71件，入室行竊少10件。柏克萊兇殺案一直都較低，近五年最高為2014年的3起，2017年為1起，但去年為零。

不過，斯皮勒在市議會報告時表示，雖然2018年針對行人的搶劫數降低，但涉及筆記型電腦的盜竊和搶劫案略有上升。來自委利賀（Vallejo）的團夥專門下手偷竊和搶劫筆電，作案範圍遍及沙加緬度和蒙特利（Monterey），與柏克萊的12起案件有關。曾有柏克萊警員下班回家路上，發現巡警在赫克力斯（Hercules）攔截一輛黑色VW車輛，該車涉嫌在柏克萊作案，經逮捕詢問，嫌犯承認其團夥專門針對柏克萊加大附近大量居民有筆電下手。

根據加州公共政策研究所（PPIC）數據，加州2017年每10萬人就有451起暴力犯罪。柏克萊此數據為555起。不過，去年柏克萊每10萬人暴力犯罪降至484起。灣區的財產犯罪率最高，截至2017年，每10萬人的財產犯罪率為3049起，加州水準為2491起。柏克萊的財產犯罪數量2017年為每10萬人4984起， 2018年柏克萊此數據為4419起，遠高平均。

柏克萊搶劫偷竊

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