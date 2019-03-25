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美公務員累積休假「折現」 州府支巨款

2019-03-25 14:11世界日報 編譯組／綜合報導

由於加州政府對公務員累積休假上限監督不力，多年來公務員退休時累積驚人休假時數必須「折現」，使州政府額外支出巨款。

沙提皮（Bijan Sartipi）在加州交通處（Caltrans）擔任工程師36年後退休，他用未曾使用的休假折現換到約40萬5000元。去年共有450多位州府公務員退休時領到六位數字支票，河濱縣一位監獄外科醫師因此獲45萬6002元。

去年有2萬400名州府公務員選擇把休假折現，有近6200人領到至少1萬元，大部分人獲得不到5000元折現。領到巨額休假折現的很多公務員，都在監獄或警消單位工作，這些機構人手不足，常出現緊急情況，導致員工難以安排時間休假。

州長急難辦公室（Governor`s Office of Emergency Services）前主管沙格利斯（Kim Zagaris）去年退休時，領到21萬8000元休假折現，他說自己要把其中約40%收入繳稅。

有越來越多的州府公務員能夠用未休假期換取折現，這可能會影響加州的預算。加州主計處統計數據顯示，州府去年為員工支付近3億元休假折現。截至2017年，這些公務員累積7500萬小時的帶薪休假時間，休假折現共計高達35億元。

加州懲教局（DCR）員工占積累休假時數三分之一，相當於10億元。加州公路巡警局（CHP）未使用假期可換取3億9600萬元，加州交通處員工可領取3億6600萬元。

相關數據包括大多數機構和部門，但並不涉及州議會及公立大學系統等其他用納稅人稅金提供資金的機構，這意味加州公務員依靠納稅人繳稅得到的休假折現實際金額要高出更多。還有些公務員在退休前使用未休假期保持在職狀態，但實際並未工作，以此增加退休金，這些金額也未計入前述總額。

加州規定大部分員工最多只能積累640小時休假，但很少真正執行。這導致自2012年以來，公務員退休時領取六位數休假折現的人數猛增60%。2012年只有280人領取10萬元以上休假折現。

一些部門為避免在員工退休時必須支付他們一筆巨額休假折現，允許員工每年領取累積80小時以下休假折現。加州財政廳（Department of Finance）統計指出，州府從2015年至2017年發放1億1100萬元休假折現，旨在減少公務員累積的休假時間。大部分私人企業雇主僅允許員工累積40小時至400小時休假，超過時數不得折現。

加州公務員還享有一項大部分公家員工從未聽說過的休假福利。政府不僅根據未休假時數支付公務員休假折現，而且還算入若他們真的休假可再累積多少更多休假，從而支付更多折現。

一些人的休假折現甚至超過他們的年薪。加州勞工法規定，雇主需按照員工退休時的最終薪資，為未休假期支付休假折現，而非按照累積假期時的薪資計算，每個未休假小時的實際成本也一直在增加。

加州政府2018年獲得休假折現最多的20名公務員共領取590萬元，除三人外，其他人都在退休前一年加薪，這使每人平均多領取7500元休假折現。

沙提皮退休前最後一年加薪4%，這使他在退休時額外獲得1萬5000元休假折現。他的休假折現總額有40萬5119元，相當於超過4400小時的假期，或長達兩年的帶薪休假，他退休時年薪19萬1208元。

公務員薪資工作

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