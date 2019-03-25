美華裔「詐」入名校 有錢好辦事

2019-03-25 14:09 世界日報 本報記者／洛杉磯報導



花錢買通關節進名校，不僅主流社會，華人社區也有此類似現象。示意圖／ingimage 分享 facebook

加州各大高校2019年新生錄取開始放榜，幾家歡樂幾家愁。本月初聯邦司法部偵破大學錄取舞弊案，涉案學生被退學或家長被告。花錢買通關節進名校，不僅主流社會，華人社區也有此類似現象，這些方法包括：代寫申請入學論文、代考托福或SAT、代寫作業、製作「畢業證書」等等。

近年來，洛杉磯加大、柏克萊加大、聖地牙哥加大、爾灣加大等校，每年收取約10萬份入學申請書，但錄取人數僅有幾千，大家擠破腦袋想進入心儀的學校。

華裔陳同學（化名）表示，身邊的確有一群同學，每天穿著光鮮開豪車，出入高檔餐廳，並且在名校讀書，以為他們是通過自己努力才進入名校讀書的，其實都是用錢堆出來的。聖蓋博谷華人城市就有教育機構專門做包裝業務，幫申請者打造一份漂亮的申請書，只要你有錢，從幾萬到十幾萬元的費用不等，能申請到的學校也各不相同。

通常他們都會達成協議，按照付費高低，分為三個等級申請七至十所學校，前三所為理想學校，中間的則是努力一把可以進的學校，最後的則是「保底」的學校。申請者不需要動手寫一篇入學論文，統統都由教育機構代勞，假若沒有被協議名單中的任何學校錄取，教育機構還可退款。

陳同學說，雖然這種情況不及最近爆出的舞弊案，直接買通大學招生官和標準化考試考官，但也是側面說明，只要有錢還是有操作空間。此外一些教育機構與國內的教育機構都有資源共享合作，假若要考托福、SAT或GRE、GMAT等考試，他們還可以幫助考生在東南亞國家安排槍手代考，但費用不菲。

有一部分學生先在社區學院讀兩年，之後再轉入名校。陳同學說，社區學校比較容易拿到好成績，加上與許多高校有協議，只要GPA夠高，轉到加大名校不是夢。但也有學生拿到名校錄取卻不敢去。身邊有一位同學被洛加大、柏克萊加大、爾灣加大等錄取，卻因為擔心自己無法完成學業順利畢業，最後選擇爾灣加大。

另方面，有人進了洛加大或柏克萊加大，發現自己無法應對高強度的學業壓力，走上找人代考、代寫作業的路子。或被學校退學，但不敢跟家長說，找人買畢業證書。陳同學說，距離5、6月畢業季不到兩個月，最近就看到有人在朋友圈打廣告：「新項目，2019年南加大（USC）和柏克萊加大（UC Berkeley）畢業典禮，可以上台和校長握手，會叫學生名字，有真實畢業證書、成績單和學士服，學生家長也可進場」。

陳同學說，這些學生通常家境優渥，畢業後回國接手家族事業，只需要一紙文憑拿回去向國內家人朋友交差。也有教育機構表示，他們幫忙辦理畢業證書，可以獲得國內教育中心的認證，也可以應對某些學生回國求職時，需提供畢業證書及教育中心認證的要求。