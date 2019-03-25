白人至上組織 瞄準聖地牙哥大學校園招募

2019-03-25 14:03 世界日報 編譯組／綜合報導



洛杉磯時報報導，根據白人至上主義組織「歐洲認同」（Identity Evropa）超過20萬條在線聊天紀錄，顯示當地成員正瞄準聖地牙哥大學校園，並試圖投射出一個可敬的形象，即使該團體私底下支持反猶太主義和種族主義。

該組織主要以幫助維吉尼亞州Charlottesville團結右翼（Unite the Right）集會而全國知名。該集會中，一名抗議者在兩日的衝突中死亡，數十人受傷。

近期由於在線舉報人開始識別該組織成員，發布他們在線聊天紀錄，導致一名維吉尼亞州學校警員、七名來自美軍各部門服役人員遭到正式調查。

根據聖地牙哥論壇報調閱的對話紀錄顯示，自2017年秋季以來，歐洲認同的當地分支機構，至少訪問聖地牙哥地區的大專院校十多次。相關文宣一年前首次出現於聖地牙哥州立大學（San Diego State University）。對話紀錄還涉及最近一個月，在南加州大專院校的宣傳和招募活動。

畢業於聖地牙哥州大，該組織現任執行長Patrick Casey，用公認的筆名Reinhard Wolff，試圖在網上遏阻他的成員進行極端主義言論，然從對話紀錄顯示，他的呼籲顯然無效。

對話中組織成員將伊斯蘭教稱之為癌症，並警告在白人占主導地位國家，擔任公職的穆斯林移民。

該組織成員並在一條名為「重大替代」（great replacement）的發文中留下150多條評論，指歐洲人遭有色人種取代，內容與日前在新西蘭基督城兩座清真寺犯下50人死亡大規模屠殺兇手書面訊息類似。

該組織成員也寫了兩百多次關於猶太人問題相關言論，認為猶太人廣泛控制了社會和政府。

在與論壇報訪問中Casey強調，歐洲認同不是仇恨組織，「我們多次明確譴責種族仇恨和極端主義」但被問到聊天紀錄中的評論時，Casey稱「無聊」。

他並表示成立一個新組織，稱「美國認同運動」（American Identity Movement），近期在柏克萊加大和沙加緬度州大校園散發傳單。

根據聊天紀錄，該組織成員主要針對主流、保守的學生組織，如大學共和黨人和保守派「美國轉折點」（Turning Point USA）等。

大專院校全國共和黨委員會（College Republican National Committee）副執行主任Ben Rajadurai表示，這些極端分子並不受歡迎，他們組織的學生也致力尊重人權。而聖地牙哥加大也譴責該組織與其活動。