通俄案調查報告 川普：「還我清白」、調查是國家之恥

2019-03-25 13:33 世界日報 記者張聲肇╱綜合報導



川普猛批穆勒報告。 （美聯社） 分享 facebook

川普總統24日對特檢官穆勒通俄案調查報告稱沒有通俄一事表示，「還我清白」，「完全免責。」

川普在從佛州結束周末休假飛回華府專機起飛前告訴媒體，穆勒報告說「完全沒有妨礙司法，這是完完全全免除了(我的)罪責。我們的國家得經歷這一番折騰，真是丟臉啊。老實講，你們的總統得經歷這番調查，真是國家之恥。」

川普說，調查本身就是一場「非法羞辱」之舉，完全失敗了。在幾小時回到白宮後，川普又說：「我只想告訴你們，美國是地球上最偉大的地方。」

他講這番話之前，已經推文宣稱報告證明「沒有通俄」，「沒有妨礙司法」，他自己「完完全全被免除了任何罪責」，「讓美國繼續偉大！」

白宮發言人桑德斯說，特檢報告「沒發現任何通俄，任何妨礙司法，」司法部長和副部長進一步確定沒有妨礙司法。

桑德斯接著推文表示，川普和數百萬支持者如今「完全被免除罪責。」

巴維理24日下午致函國會，引述穆勒調查報告稱2016年川普競選團隊成員沒有勾結俄國政府，妨害選舉進行。

穆勒對總統開除聯邦調查局局長柯米等作為是否妨礙司法，未如一般檢察官建言是否起訴，把「判斷」交給法務部長。巴維理拒絕起訴，理由「如報告所述」，而不是根據司法部有關追訴現任總統的內規。法務部內規根據憲法，對現任總統一概不予起訴。

巴維理說，特檢報告雖然沒有結論總統犯罪，但也沒有「免他罪責。」

在巴維理24日下午把報告主要結論的四頁摘要信函送交國會之前，川普的律師提醒川普，未見報告全文之前勿推文， 川普一度轉趨低調。

另外，據悉，川普助理群深怕周末閒來無事的總統又在推特上面猛發飆，因為最近他罵已故聯邦參議員馬侃、罵白宮顧問康威的老公、以及批評前聯邦調查局(FBI)局長柯米，甚至前副總統白登，惹火一大票選民，害助理群心驚膽跳。

因此，包括川普律師與顧問的助理群，無不設法讓他這個周末忙碌些、正面些，免得他拿起手機又飆出一堆傷人的話。

這招雖然有效，助理們也沒把握他會「沉默」多久。果然，巴維理摘要公布後，他就不客氣宣稱大勝民主黨那堆「獵巫」者，甚至展開攻擊，說幹嘛不去調查「另一邊」，曾經對他不客氣、發動這番調查的前司法部和FBI高官、民主黨人和喜萊莉‧柯林頓。