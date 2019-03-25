梅西百貨國際花卉展 帶你遊外太空

2019-03-25 13:10 世界日報 記者 世界日報 記者 顏嘉瑩 ／紐約報導



為期兩周的第45屆梅西百貨國際花卉展24日在曼哈頓中城先鋒廣場(Herald Square)梅西百貨總部(Macy`s)開幕，今年以「Paradisios之旅」(Journey To Paradisios)為主題，將超過5000種花卉打造成不存在地球上的外星世界，讓民眾隨展品一起到名為「Paradisios」的星球展開冒險旅程。

花卉展故事背景是太空總監萊德(Lucy Ryder)在「Paradisios」星球上的冒險與新發現，主辦方將花展規畫成13個展區，把不同的冒險串成一個故事；為配合開幕首日，主辦方也規畫不少活動，包括現場DJ、折氣球、臉部彩繪和音樂表演等活動，吸引大批民眾前來欣賞，其中也有不少家長趁周末帶孩子參觀。

從法拉盛帶三個孩子來看花卉展的華人家長董卿思表示，紐約今年直到3月氣溫都還很低，直到這幾天回溫，孩子假日悶在家裡都很無聊，趁天氣回溫、孩子也放假，帶他們來參觀花卉展。

董卿思說，主辦方利用很多特殊的植物來創造「外太空」的感覺，更特別設計可愛的外星人藏在各處，孩子在欣賞的過程中還能找尋外星人的蹤影，相當用心。

華人許Kelvin和朋友來購物，恰巧碰到花卉展，他表示雖然紐約氣溫回暖，但由於花都還沒開，無法強烈感覺到春天的到來；如今能在百貨公司裡購物，同時享受春天的氣氛，感覺相當好。

展覽即日起展至4月7日(周日)，展出時間與梅西百貨營業時間相同，為每周一至周六上午10時至晚10時、周日至晚9時，地點是曼哈頓西34街151號；花卉展詳情可點擊https://mcys.co/2USI0sz查看。