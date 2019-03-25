以「中國設計」為傲 紐約留學生宣揚民族銀飾

2019-03-25 13:07 世界日報 記者 世界日報 記者 劉大琪 ／紐約報導



「在中國品牌不斷走向國際的今天，中國銀飾也應得到更多人關注。」幾名喜愛中國民俗和小眾銀飾的中國留學生，為讓更多人領略「中國設計」的魅力，在美國搭建代理推廣平台，通過微信、淘寶、網站等多種社媒平台相結合，由中國留學生發散並帶動身邊各族裔留學生的方式，將中國銀飾的美和中華文化傳遞出去。

隨著生活水平的提高，人們對銀飾的消費也逐漸增加，東到紐約、西至加州、北到加拿大、南至亞特蘭大和阿拉巴馬等州的中國留學生，懷著各自對中國民族風和小眾銀飾的熱愛成立「菩客」，從中國發現獨特的銀飾品牌，在美國為其開拓市場。

「中國不是只有『中國製造』，更有『中國設計』，再與中國擅長的精湛工藝相結合，很多優秀的銀飾品牌湧現、但卻鮮少被外人知。」菩客創始人孔祥瑞表示，很多所謂的「買手店」收集美國的品牌賣到中國，他和其他八位長期喜歡和研究銀飾的留學生朋友反向思維，決定利用在海外求學的便利，幫尚未達到一定規模、但卻品質優良的中國品牌走上國際。

而推廣最好的途徑，除了微信公眾號和淘寶微店宣傳、銷售、發貨，就是通過身邊的人實際穿戴；孔祥瑞說：「先從包括我們在內、現在海外的中國留學生開始，有一定的消費能力，這群人身邊又聚集著來自世界各地、各族裔的留學生，沒有什麼比自己穿戴更容易影響身邊的人。」

孔祥瑞表示，日本很多服裝、首飾的設計，早期都使用中國元素，但中華文化真正融入並體現在設計中的過程卻相對滯後；他們團隊選擇的銀飾多充滿西藏等民俗風格，「俗、但又沒有那麼俗，容易讓年輕人接受和穿戴」，很多明星都在使用，再加上中國工藝精湛、跟美國本土同類品牌比有價錢優勢，各族裔對銀飾這種貴金屬又有基本的理解和認知，這群年輕人對宣傳和推廣滿懷熱情和信心。

「我們常感責任重大，身後的這些品牌和設計師，因為難以接觸美國市場，支持和信任我們代為推廣。」有了這樣的力挺，孔祥瑞說，公眾號推文反覆修改十幾遍才能發表一篇、產品拍攝數百張才能精選幾張配圖等，都不算苦，「不辜負中國設計，希望通過我們的平台，讓更多人領略中華文化的魅力」。