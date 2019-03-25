紐約2華裔80後女生創業 「一站式」助華商營銷

2019-03-25 13:02 世界日報 記者 世界日報 記者 劉大琪 ／紐約報導



華裔移民和小商家辛苦做工，但因英文欠佳、不太了解美國文化，往往發展受限；兩名來自從商家庭的80後華裔女生，一個專於設計、一個精在市場，兩人將技能結合、創辦公司，志在利用雙語文化背景，幫華裔商家在美國文化語言和商業模式下發展得更本地化和國際化。

宋雪梅的家在浙江溫州，家人雖然做生意，但她從小對藝術感興趣，2008年從中國美術學院畢業後，到羅徹斯特理工學院(Rochester Institute of Technology)攻讀動畫和影視專業研究生，期間和同學組隊設計的2D和3D相結合的動畫，還獲得過迪士尼的獎項。

研究生畢業後，宋雪梅做過動畫、品牌設計、網站設計、產品設計、視頻編輯，工作內容和範圍越來越廣；工作經驗更多種多樣，既去過大公司，也做過自由職業，客戶包括中國建築公司、中國美國總商會、出版商Benchmark Education等。「設計不僅包括視覺因素，還要將市場目標、用戶需求、營銷策略等各方面相結合，最後才能呈現更完整的品牌定位。」

來自馬來西亞的張倩文從小就看父母做生意，還幫忙管店面，潛移默化學會如何與客戶溝通，更在心中埋下創業的種子；2006年她到羅徹斯特理工學院學習市場和金融，畢業後雖曾在全球四大會計事務所之一KPMG、資本公司巴克萊(Barclays)、房地產公司Douglas Elliman等多處任職，但從未放棄創業的想法。

2013年，張倩文創立自己的「ODCEE」品牌電子商務，同時在房地產公司做市場營銷及銷售，2017年還在房地產技術風險投資公司做市場總監，成功幫公司集資4000萬元；「我非常喜歡不斷測試自己的市場營銷策略，尤其享受它們都產生了可喜的效果，現在的市場營銷應該是數據分析和驅動的，並且要持續更新優化、在不同的平台進行定位化的市場投放，採用多樣化的軟廣宣傳、而非傳統的硬性推銷」。

做了十年的市場，張倩文發現華裔商家工作能力很強，但並不擅長營銷，「主要原因在於有語言障礙，也缺乏對美國文化和商業模式的了解」；與宋雪梅一拍即合後，兩人成立公司「Crayon HQ」，將市場營銷和品牌設計相結合，利用自身語言和文化優勢幫華人將業務擴展到美國市場。

「我們會說五種語言，普通話、廣東話、溫州話、馬來語和英語，希望提供一站式的市場和設計服務。」她們表示，之所以想「一站式」，是為讓客戶從小型公司發展到更高平台和規模時，也同步擴展市場營銷和品牌設計，持續合作將品牌商業價值發揮到最大。

兩人說，法拉盛等華人社區商家眾多，「華人的東西也可以打入主流、做得更高大上」，希望通過數據化追蹤的營銷和設計方法，讓更多華裔商家提升形象和發展品質，逐漸融入主流、走向國際；「我們又都是女性，也希望能給其他亞裔女性一些帶動和啟示，美國遍地都是機會，女性也可以創業和追夢」。