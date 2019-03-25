影／特檢查無通俄證據 川普爽喊：美國世界最棒

2019-03-25 11:42 聯合報 記者 聯合報 記者 梁采蘩 ╱即時報導



美國司法部長巴維理（William Barr）24日向國會發布穆勒調查報告的主要結論，4頁摘要中指出，報告未發現川普競選團隊勾結俄羅斯的證據。儘管報告並未排除川普妨礙司法，川普仍稱自己「完全免罪」，在回到白宮面對記者追問時更表示，「美國是世界上最棒的地方」。

《路透》報導，巴維理的摘要指出，穆勒共發現兩起俄國試圖干預美國大選的行動。一次是在大選期間，利用社群媒體散布假消息，藉此左右輿論。另一次是從民主黨全代會竊取電郵，並透過維基解密來散播，以打擊民主黨總統候選人希拉蕊‧柯林頓。不過穆勒的調查並未發現，川普競選團隊與俄羅斯共謀從事這些攻擊的證據，「儘管俄方相關人士多次提出要協助」打這場選戰。

針對川普是否試圖阻礙聯邦調查局及特別檢察官調查通俄案，穆勒指出「報告結論上並未認為總統有犯罪，同時也並未免除他的罪」。不過巴維里向國會表示，在與司法部副部長羅森斯坦（Rod Rosenstein)諮詢後，他認為特檢發現的證據不足以妨礙司法的罪名起訴川普。

川普在得知消息後，表示自己「沒有勾結俄羅斯，也沒妨礙司法」，「徹徹底底的還我清白」，也呼籲要追究「另一頭」發起這項調查的責任，稱這是對他的「非法打壓」；回到白宮後川普還稱讚美國「是世界上最棒的地方」。民主黨國會議員則已要求司法部公布穆勒的調查全文，並將調查資料轉交國會。