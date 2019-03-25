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穆勒報告效應 紐時：驅散川普最大烏雲、華郵：更分裂

2019-03-25 10:32聯合報 記者季晶晶╱即時報導

美國總統川普24日返回白宮時，豎起大拇指。路透
美國總統川普24日返回白宮時，豎起大拇指。路透
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美國司法部長巴維理24日向國會發布穆勒調查報告的主要結論，沒發現川普競選團隊勾結俄羅斯的證據，紐時時報分析，這項結論驅散了川普上任以來最大的罩頂烏雲，這可能使共和黨籍國會議員更挺川普，為他剩下的22個月任期提供助力。華盛頓郵報則分析，因為穆勒挑明未能排除川普妨礙司法，民主黨人也不可能就此放過川普，美國的分裂勢將持續深化，直至2020年總統大選。

紐約時報分析，特別檢察官穆勒的報告解除川普被彈劾的最大威脅，但這並不表示他面前一片坦途，除司法部外，沒人看過穆勒報告，一旦公開，仍可能揭露會重創川普的訊息。另外，穆勒報告可能讓川普得以調整外交政策，傾向莫斯科和其強人總統普亭，不必再向過去那樣擔心國內批評。

華盛頓郵報分析，根據研究過往全國性醜聞的歷史學家和政壇人士，穆勒的結論足以讓兩黨各自擁抱他們認知的真相，卻不足以讓任何一方改變觀點，華盛頓的兩黨纏鬥恐將陷入更激烈的延長賽。

曾任共和黨政治顧問的美國前總統雷根傳記作家雪利（Craig Shirley）說：「穆勒報告將深化痛苦和對抗。即使報告出爐後48小時，任誰對內容都一無所知，雙方就各講故事並做成結論。目前，基於忠誠、憂慮和政治現實，共和黨將持續力挺川普。」

在此同時，民主黨可能將穆勒發現川普可能妨礙司法卻「未做成任何法律結論」，視為進一步調查的邀請--如同過去美國總統的醜聞導致國會舉行聽證會。

但即使雙方未來幾個月各自堅持己見，穆勒的工作並非全無意義。這項調查的重點並非只是川普競選團隊裡有誰接觸俄方的細節。如同水門案、伊朗門事件和柯林頓彈劾案，穆勒的調查也涉及道德層級，是檢視美國人的真正想法，以及這個國家價值觀和道德標準的工具。

目前，兩黨都在進行情勢分析、重新調整和定義路線。民主黨人正辯論要多左傾以吸引選民，共和黨則在等待，看川普能把持黨多久。

雪利說：「只有川普下台之後，共和黨內部才能更坦率的討論。人們會在時機合適時做成決定。如果經濟變差，川普的支持率也會下滑。政治永遠和自身利益有關，不管是候選人或選民都一樣。」

川普共和黨華盛頓郵報

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