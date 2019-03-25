特檢未發現川普競選團隊通俄證據 川普：我早講沒勾結

2019-03-25 08:15 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



川普說：「老實說，我們的總統必須經歷這些也很悲哀。」路透 分享 facebook

美國總統川普表示，他早就不下200次宣告他的競選團隊與俄羅斯並無勾結，調查結果證明他是對的。

美國司法部長巴爾川普無涉俄羅斯2016年干預大選和後來美國調查的罪行，川普不忘在由佛羅里達州海湖莊園休假返回白宮消遣一番。

他登上空軍一號專機前說：「我們國家很可惜得走這一遭，老實說，我們的總統必須經歷這些也很悲哀。」

特別檢察官穆勒沒有發現川普競選團隊與俄羅斯勾結的證據，司法部長巴爾並認為，總統干預司法的證據不足。

巴爾周日在的四頁結論中表示，排除川普上述兩項指控。國會民主黨則宣稱，他們有權決定川普在這些問題上究竟有罪或者無罪。

川普在巴爾發布結論後一小時推文說：「沒勾結，沒妨礙，完完全全免責。」他在佛羅里達告訴記者，穆勒的調查是「失敗的非法撤換」。

川普的支持者將把這份報告視為總統洗刷與俄羅斯勾結和妨礙司法這兩大指控的嫌疑，儘管國會中的民主黨人看來肯定會主張他們決定川普在妨礙司法問題上是否有罪的權利。

關於俄羅斯在2016年的駭客行動，巴爾說：「特別檢察官沒有發現川普競選陣營或任何相關的個人與俄羅斯政府有密謀或協作，儘管俄羅斯政府相關的個人多次提出協助川普的競選活動。」

美國司法部的官員說，白宮沒有參與對穆勒報告的任何審查或討論，也沒有提前看到巴爾的總結。