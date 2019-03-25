以色列外長：川普25日將簽戈蘭高地主權法令

2019-03-25 06:59 聯合報 記者 聯合報 記者 陳韋廷 ╱即時報導



以色列24日表示，美國總統川普將簽署承認以色列擁有戈蘭高地主權的文件。以國代理外長卡茲（Israel Katz）24日在推文中寫道：「明天，總統川普將於內唐亞胡在場情況下，簽署承認以色列戈蘭高地主權的法令。以美關係比以往任何時候都更加密切。」