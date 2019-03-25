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以色列外長：川普25日將簽戈蘭高地主權法令

2019-03-25 06:59聯合報 記者陳韋廷╱即時報導

以色列24日表示，美國總統川普將簽署承認以色列擁有戈蘭高地主權的文件。以國代理外長卡茲（Israel Katz）24日在推文中寫道：「明天，總統川普將於內唐亞胡在場情況下，簽署承認以色列戈蘭高地主權的法令。以美關係比以往任何時候都更加密切。」

聯合國認為以色列占領的戈蘭高地，是塊被占據的領土，並通過了決議不承認以國占領行為。

以色列在1967年自敘利亞手中奪下並占領戈蘭高地。路透
以色列在1967年自敘利亞手中奪下並占領戈蘭高地。路透
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以色列高地川普

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