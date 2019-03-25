以色列外長：川普25日將簽戈蘭高地主權法令

相關新聞
帕克蘭高中血案倖存者 1周內第2人自殺2019-03-25 05:57
230萬災民個人資料 美政府誤發給包商2019-03-25 01:27
美國現象／添經費 開IG 玩直播…FBI徵人搞精準行銷2019-03-25 01:22
美名校招生弊案滾雪球 主謀辛格一手遮天2019-03-24 23:52
哈佛校友…淪代考槍手2019-03-24 23:51
冷處理！川普在穆勒報告出爐兩天後首發聲 僅推文道早2019-03-24 22:54
佛州校園槍擊案歷劫餘生 啦啦隊員卻內疚自盡2019-03-24 20:58
試圖入美被發現 墨西哥逮捕107名中美洲移民2019-03-24 19:56
空前洪患威脅堪薩斯市 危及自來水供應2019-03-24 18:58
影／新成員出包 人體高空金字塔驚險墜繩畫面曝光2019-03-24 17:51
通俄調查／衍生案一堆 川普難甩陰霾 調查重點轉向紐約2019-03-24 13:49
通俄門／川普無罪？有罪？紐時：穆勒報告成轉捩點 將改寫美政治版圖2019-03-24 13:46
通俄調查結束／啞彈？震撼彈？穆勒報告對川普福禍難料2019-03-24 13:45
通俄調查／跑車接證人、嚴禁手機… 穆勒保密措施滴水不漏2019-03-24 13:44
眾院查川普濫權 傳女婿庫許納提交資料2019-03-24 13:41
工作壓力大 8個月內美國這城市有6警自殺2019-03-24 13:40
老鼠為患破爛房屋竟引起搶購 買主台幣兩千萬成交2019-03-24 13:33
熱門文章
台灣出生率 全球最後一名2019-03-24 18:08
郵輪引擎故障1300人困挪威外海 8米高巨浪添救援難度2019-03-24 09:20
快去家裡倉庫找找！舊錄音帶拍出天價 eBay漲幅破百倍2019-03-24 11:00
「台幣113億」澳簽蠢交易？達爾文港租給中資99年 想反悔無理由2019-03-24 11:07
老鼠為患破爛房屋竟引起搶購 買主台幣兩千萬成交2019-03-24 13:33
學者：川普的「經濟文盲」 導致美中貿易戰2019-03-24 17:14
泰國大選結果跌破眼鏡 執政黨領先2019-03-24 22:28
挪威郵輪擱淺影片曝光 艙內一團亂有人淡定坐凳2019-03-24 21:30
西非國家馬利爆屠村慘劇 奪命逾130人2019-03-24 15:26
英百萬人上街要求二次公投 梅伊副手可能接首相2019-03-24 10:35
影／嚇人！巴黎迪士尼爆巨響 遊客驚恐竄逃2019-03-24 17:14
等了30年 印尼第一條捷運終於啟用2019-03-24 20:52
穆勒報告主要結論：未發現川普競選團隊通俄2019-03-25 04:01
擋金正恩3秒 御用攝影師遭退黨革職2019-03-24 16:48
日本改年號放長假，銀行擔心ATM錢被領光、電腦當機2019-03-24 23:04
佛州校園槍擊案歷劫餘生 啦啦隊員卻內疚自盡2019-03-24 20:58
泰大選今登場！40歲政壇新星角逐總理 打中首投族的心2019-03-24 11:23
習近平訪法 挑戰馬克宏如何處理華為一帶一路2019-03-24 19:03
帕克蘭高中血案倖存者 1周內第2人自殺2019-03-25 05:57
新加坡「星耀樟宜」4月17日開幕 打造觀光大國如虎添翼2019-03-24 08:00
美9歲公民跨境上學途中被捕 遭扣32小時2019-03-24 17:02
追捕德國戰犯 納粹獵人艾坦逝世享壽92歲2019-03-24 19:37
人類發現的系外行星總數 破4000大關2019-03-24 19:22
泰國大選跌破眼鏡 帕拉育可望連任2019-03-24 23:59
冷處理！川普在穆勒報告出爐兩天後首發聲 僅推文道早2019-03-24 22:54
美名校招生弊案滾雪球 主謀辛格一手遮天2019-03-24 23:52
泰國大選出口民調顯示反對黨贏最多席 但難組成政府2019-03-24 18:20
影／新成員出包 人體高空金字塔驚險墜繩畫面曝光2019-03-24 17:51
英國酒店大亨年輕時愛把妹不愛念書 如今年收8億2019-03-24 13:43
戰勝伊斯蘭國？「情況並沒有那麼單純」2019-03-24 16:32
梅伊首相不保 傳內閣釀逼宮要她10天內 英國 20走人2019-03-24 09:56
北京疑為孟晚舟封殺油菜籽 前加國大使籲反擊2019-03-24 17:29
黃背心示威第19週 巴黎動員裝甲車催淚彈2019-03-24 11:48
跳遠、撐竿跳比賽沒在怕！美84歲嬤筋骨超軟Q2019-03-24 14:15
英逾65歲職業婦女 近十年倍增2019-03-24 13:51
百年孤寂！ 香皂銷售復活2019-03-24 13:52
通俄門／川普無罪？有罪？紐時：穆勒報告成轉捩點 將改寫美政治版圖2019-03-24 13:46
英百萬人上街 要求重辦脫歐公投2019-03-24 23:59
撫慰紐西蘭槍案家屬 2億餘台幣善款湧入2019-03-24 19:08
星期人物／泰總理曾威脅用講台砸人 會作詞愛騎重機2019-03-24 17:34
留言