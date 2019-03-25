帕克蘭高中血案倖存者 1周內第2人自殺

2019-03-25 05:57 世界日報 編譯 世界日報 編譯 孫梁 ／綜合24日電



佛州帕克蘭道格拉斯高中17死槍案才過一周年，這一周內驚傳兩倖存者人自殺。(美聯社) 分享 facebook

美國佛羅里達州帕克蘭高中槍擊案的倖存學生，在一周時間內出現兩人自殺。佛州警方證實，第二名自殺者是一名高二男生23日晚舉槍自盡；在此悲劇之前六天，19歲的女生悉妮‧艾爾洛(Sydney Aiello) 在17日自殺，兩人都是頭部中彈。

邁阿密先鋒報24日報導，警方正在調查這名高二男生自殺的原因。一名14歲槍案死者的父親已設立預防自殺基金，他表示，自殺也是悲劇，社區應當討論。這名父親說，他是與哥倫比亞大學合作而設立基金，要為需要幫助的人提供幫助。

槍案導致佛州帕克蘭的馬喬瑞史東曼道格拉斯高中(Marjory Stoneman Douglas High School)中有17人喪命，一位限槍活躍分子說，加上自殺的兩人，道格拉斯高中槍案的死者增加到19人。

艾爾洛的家長說，槍案發生後，他們的女兒失去了她最要好的同學梅朵‧波拉克(Meadow Pollack)，此後就一直陷入「倖存者有罪」的心態，出現了創傷紊亂症。

募捐網站GoFundMe為艾爾洛籌到6萬896元（美元，下同），用做她的葬禮，超過了2萬元的募捐目標。

波拉克的家人也為艾爾洛的去世感到心碎，說帕克蘭又要安葬一個年輕的生命，悲劇再度降臨社區，讓我們為她的家人祈禱。你安息吧，艾爾洛，在那邊照顧好我們家的波拉克。

波拉克的父親在槍案發生後積極呼籲槍枝改革，說艾爾洛和他的女兒波拉克長期以來是好朋友，但自殺不是解決問題的辦法。

艾爾洛17日死於家中，頭部有槍傷。2018年槍案發生一個月後，她從道格拉斯高中畢業，進入佛羅里達亞特蘭大大學學習。但她總是不能集中精力學習，在教室裡感到害怕。她的母親表示，槍手在道格拉斯高中開槍時，女兒就在學校，但沒在那棟建築裡。槍案後女兒經常悲痛，但也不讓人幫助，直至自殺。

截至23日，GoFundMe網站已募到6萬元，許多人在網站留言說，艾爾洛是個可愛的啦啦隊長，她在19歲的人生中是許多人的朋友。

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