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230萬災民個人資料 美政府誤發給包商

2019-03-25 01:27世界日報 編譯盧炯燊／綜合23日電

美國國安部調查發現，聯邦急難管理局不當地把230萬個2017年野火和颶風災民的個...
美國國安部調查發現，聯邦急難管理局不當地把230萬個2017年野火和颶風災民的個人資料洩漏給包商。圖為急難管理局人員2017年10月把救災物資送到瑪利亞颶風災區。(美聯社)
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美國聯邦急難管理局(FEMA)驚爆誤把230萬個2017年野火和颶風災民的個人資料洩漏給包商，這些災民或許會因此遭身分盜用及詐騙

國土安全部督察長辦公室的調查指出，當FEMA與承包商合作，向受颶風及野火影響的災民提供臨時房屋時，洩漏了這些資料。FEMA是國土安全部屬下眾多機關之一。

FEMA官員強調，自發現問題後，已不再與承包商共享不必要的資料；此外他們也詳細審查承包商的資訊系統，並未發現有任何資料被盜用。

FEMA的新聞秘書莉西•利茨索( Lizzie Litzow ) 在一份聲明中表示，該部門已要求承包商刪除其系統中的有關資料，同時下令員工接受額外的隱私培訓。

據悉，一些資料，例如姓名、社會安全號碼的最後四位數字、家庭人數都必須獲確認合乎資格，並憑此向災民提供住所；然而，FEMA不僅向包商提供了這些資料，還把災民的銀行名稱、轉帳號碼等資訊給了包商；調查指出，這根本是不需要的。

國安部督察長辦公室表示，FEMA向承包商提供額外資訊，違反了聯邦隱私法和國安政策。

而承包商雖然也知道FEMA提供他們太多的個人資訊，但卻沒有向FEMA反映。

2017年的颶風季節特別厲害，當年連續出現哈維(Harvey)、厄瑪( Irma )、瑪利亞( Maria)等超強颶風，給多個州造成巨大傷亡及損失；這一年的加州野火，燒毀了約120萬英畝土地，摧毀了超過1萬800個建築物，至少46人喪生，保險索賠額高達33億美元。

颶風國安詐騙建築外資

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