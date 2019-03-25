美國現象／添經費 開IG 玩直播…FBI徵人搞精準行銷

眾人狂歡慶祝新年時，FBI探員堅守工作崗位，維護公眾安全。（路透） 分享 facebook

美國經濟強勁，失業率接近半世紀以來低點，勞動市場緊繃，就連聯邦調查局（FBI）也面臨人才短缺的問題；FBI計畫編列至少100萬元（美元，下同）經費刊登宣傳廣告，改善探員人力不足的情況。

華爾街日報（WSJ）報導，應徵FBI探員職缺的人數，從2009年最高峰時的6萬8500人，一路下滑，2018年時只有1萬1500人投履歷。

FBI向女性招手。（取自FBI推特） 分享 facebook

FBI官員透露，局內每年至少需要1萬6000名應徵者，才能達到網羅900名新血的門檻，但此目標已落空多年；FBI有意放寬探員的要求條件，擴大求職者意願，並向女性招手。

放寬條件 也向女性招手

FBI官方推特（@FBIJobs）去年3月曾瞄準女性網友推文寫道，「妳有誠信、謙卑且願意學習新事物，FBI虛位以待。」

本月28日，FBI將在聖地牙哥舉辦「警徽後的FBI女性」（FBI Women Behind the Badge）活動，作為慶祝全國婦女歷史月（Women's History Month）的一環。

FBI去年只有60萬元的招募廣告經費，今年宣傳預算直接增至120萬元；FBI人力資源部門主管瑟希（Peter Sursi）表示，如果當局願意撥更多經費給FBI，FBI就能更靈活運用各項資金，「過去60萬元的經費用途包山包海：維護徵才網站、舉辦各式活動、發布全國性廣告等。」

瑟希表示，FBI的廣告預算金額難以與其他政府機構比較，國家安全局（NSA）及中央情報局（CIA）等機關的經費資料皆屬機密；瑟希遂轉而對照和FBI員工數相當的民間公司，如管理諮詢公司「埃森哲」（Accenture）和全球四大國際會計師事務所之一的「德勤」（Deloitte）。

FBI約有3萬7000員工，其中1萬3500人是探員，類似規模的民間公司每年花費1200萬元至2600萬元不等打廣告。瑟希說：「儘管FBI把每分錢都花在刀口上，FBI的招募力度仍有很大的進步空間。」

FBI的招募行動目前委託總部在維吉尼亞州（Virginia）瑞斯頓（Reston）的顧問公司霍恩創意集團（Horne Creative Group）辦理，該集團的服務對象大至國防部轄下的國防情報局（DIA），小至當地的體態雕塑工作室等。

想當探員 得過重重篩選

華爾街日報指出，FBI面臨人才短缺難關，應徵人數從2009年的最高峰6萬8500人，跌至2018年的1萬餘人，跌幅高達84%。

想擠進FBI的窄門，甚至成為FBI探員，需要通過重重嚴格挑戰；應徵者必須是美國公民，具備大學以上學歷，且要有數年工作經驗。

FBI坐落華府的總部大樓。（歐新社） 分享 facebook

FBI嚴格規定，應徵者「不得在過去10年內使用非法毒品，或是近三年曾吸食大麻（即使在應徵者的家鄉州合法）。」

另有一些自動篩選，剔除應徵者的機制，如延遲繳納聯邦學貸、有家暴或重罪前科、不符合標準而未能註冊兵役局的徵兵登記系統(Selective Service System)、涉嫌或有意武力推翻美國政權、未能繳交法院判決的贍養費，以及未申報聯邦、州或當地所得稅。

FBI新生學院位於維州寬堤科（Quantico），新進人員全都安排在此受訓，21周的受訓期可支領基本薪俸4萬9907元，另依職員級別表給予地域加給28%，再加上25%的超時等補貼。

新進探員在二年的試用期間領取固定薪資，但FBI會依照指派分局所在地而調整個別探員的薪資；舉例來說，在華盛頓特區工作的探員，初始支領6萬2000元，工作五年內可加薪至近9萬7000元。

菁英不來 局長稱能理解

FBI時任局長柯米在喬治城大學發表演說。（路透） 分享 facebook

FBI時任局長柯米（James Comey）2015年在喬治城大學（Georgetown University）的畢業演說中表示，他能理解為何高等學府的畢業生不願意進入FBI工作。

他說：「就讀一流大學表示你們有一定程度的能力，可口可樂（Coca-Cola）、微軟（Microsoft）、蘋果（Apple）、埃克森美孚（Exxon Mobil）等大企業爭相釋出各種善意，搶著招募你們到公司工作，而當人們在職場工作到29歲之後，就不太想進聯邦公部門工作了。」

WSJ指出，FBI職員平均錄取年齡為29歲。

FBI表示，局內的徵才情況在川普總統上任後每況愈下，因為川普屢次批評FBI調查不公正，更指「通俄門」為不必要的獵巫行動，影響人們對FBI的觀感。

皮尤研究中心（Pew Research Center）及蓋洛普（Gallup）調查分別顯示，在共和黨人眼中，FBI的正面形象從2017年起持續下滑。

創新作法 跟上民間企業

FBI的新招募政策，實為大部分企業施行已久的作法。

FBI預計今年夏季開辦Instagram官方帳號，舉辦臉書直播（Facebook Live），或在特定地區針對目標群眾投放「程序化廣告」（programmatic advertising）；「程序化廣告」是指業主與廣告商約定預算和目標後，系統根據觸及率、受眾行為與數據，即時調整廣告投放，以達到精準行銷的目標。

瑟希說：「這些是FBI嶄新的宣傳方式，全美56個分局的人才招募主管皆應思考如何善盡職責（協助FBI突破人才短缺的困境）。」

FBI過去只會挑選具備強烈應徵動機的求職者，認為這類新人才能順利步上工作軌道。

瑟希說：「過去的應徵者如果不是超級積極，FBI不會要你，但我認為這樣的作法已與當今勞動市場風氣背道而馳。」

FBI最近半年大幅更改應徵程序，包括將應徵者工作經驗從三年縮短為兩年；全程與應徵者保持聯繫，解決應徵者的疑問，協助他們順利通過應試過程，包括主動聯繫在培訓期間放棄者，協助他們達到體檢標準得以重新應徵。

對於FBI的未來，瑟希說：「即使未來的走向很難預測，但我們會持續創新，開發更多資源以吸引更多人才加入。」