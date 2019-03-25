親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
英國脫歐案延後
美中貿易戰進展
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

美國現象／添經費 開IG 玩直播…FBI徵人搞精準行銷

2019-03-25 01:22世界日報 陳韻涵

眾人狂歡慶祝新年時，FBI探員堅守工作崗位，維護公眾安全。（路透）
眾人狂歡慶祝新年時，FBI探員堅守工作崗位，維護公眾安全。（路透）
分享

美國經濟強勁，失業率接近半世紀以來低點，勞動市場緊繃，就連聯邦調查局（FBI）也面臨人才短缺的問題；FBI計畫編列至少100萬元（美元，下同）經費刊登宣傳廣告，改善探員人力不足的情況。

華爾街日報（WSJ）報導，應徵FBI探員職缺的人數，從2009年最高峰時的6萬8500人，一路下滑，2018年時只有1萬1500人投履歷。

FBI向女性招手。（取自FBI推特）
FBI向女性招手。（取自FBI推特）
分享

FBI官員透露，局內每年至少需要1萬6000名應徵者，才能達到網羅900名新血的門檻，但此目標已落空多年；FBI有意放寬探員的要求條件，擴大求職者意願，並向女性招手。

放寬條件 也向女性招手

FBI官方推特（@FBIJobs）去年3月曾瞄準女性網友推文寫道，「妳有誠信、謙卑且願意學習新事物，FBI虛位以待。」

本月28日，FBI將在聖地牙哥舉辦「警徽後的FBI女性」（FBI Women Behind the Badge）活動，作為慶祝全國婦女歷史月（Women's History Month）的一環。

FBI去年只有60萬元的招募廣告經費，今年宣傳預算直接增至120萬元；FBI人力資源部門主管瑟希（Peter Sursi）表示，如果當局願意撥更多經費給FBI，FBI就能更靈活運用各項資金，「過去60萬元的經費用途包山包海：維護徵才網站、舉辦各式活動、發布全國性廣告等。」

瑟希表示，FBI的廣告預算金額難以與其他政府機構比較，國家安全局（NSA）及中央情報局（CIA）等機關的經費資料皆屬機密；瑟希遂轉而對照和FBI員工數相當的民間公司，如管理諮詢公司「埃森哲」（Accenture）和全球四大國際會計師事務所之一的「德勤」（Deloitte）。

FBI約有3萬7000員工，其中1萬3500人是探員，類似規模的民間公司每年花費1200萬元至2600萬元不等打廣告。瑟希說：「儘管FBI把每分錢都花在刀口上，FBI的招募力度仍有很大的進步空間。」

FBI的招募行動目前委託總部在維吉尼亞州（Virginia）瑞斯頓（Reston）的顧問公司霍恩創意集團（Horne Creative Group）辦理，該集團的服務對象大至國防部轄下的國防情報局（DIA），小至當地的體態雕塑工作室等。

想當探員 得過重重篩選

華爾街日報指出，FBI面臨人才短缺難關，應徵人數從2009年的最高峰6萬8500人，跌至2018年的1萬餘人，跌幅高達84%。

想擠進FBI的窄門，甚至成為FBI探員，需要通過重重嚴格挑戰；應徵者必須是美國公民，具備大學以上學歷，且要有數年工作經驗。

FBI坐落華府的總部大樓。（歐新社）
FBI坐落華府的總部大樓。（歐新社）
分享

FBI嚴格規定，應徵者「不得在過去10年內使用非法毒品，或是近三年曾吸食大麻（即使在應徵者的家鄉州合法）。」

另有一些自動篩選，剔除應徵者的機制，如延遲繳納聯邦學貸、有家暴或重罪前科、不符合標準而未能註冊兵役局的徵兵登記系統(Selective Service System)、涉嫌或有意武力推翻美國政權、未能繳交法院判決的贍養費，以及未申報聯邦、州或當地所得稅。

FBI新生學院位於維州寬堤科（Quantico），新進人員全都安排在此受訓，21周的受訓期可支領基本薪俸4萬9907元，另依職員級別表給予地域加給28%，再加上25%的超時等補貼。

新進探員在二年的試用期間領取固定薪資，但FBI會依照指派分局所在地而調整個別探員的薪資；舉例來說，在華盛頓特區工作的探員，初始支領6萬2000元，工作五年內可加薪至近9萬7000元。

菁英不來 局長稱能理解

FBI時任局長柯米在喬治城大學發表演說。（路透）
FBI時任局長柯米在喬治城大學發表演說。（路透）
分享

FBI時任局長柯米（James Comey）2015年在喬治城大學（Georgetown University）的畢業演說中表示，他能理解為何高等學府的畢業生不願意進入FBI工作。

他說：「就讀一流大學表示你們有一定程度的能力，可口可樂（Coca-Cola）、微軟（Microsoft）、蘋果（Apple）、埃克森美孚（Exxon Mobil）等大企業爭相釋出各種善意，搶著招募你們到公司工作，而當人們在職場工作到29歲之後，就不太想進聯邦公部門工作了。」

WSJ指出，FBI職員平均錄取年齡為29歲。

FBI表示，局內的徵才情況在川普總統上任後每況愈下，因為川普屢次批評FBI調查不公正，更指「通俄門」為不必要的獵巫行動，影響人們對FBI的觀感。

皮尤研究中心（Pew Research Center）及蓋洛普（Gallup）調查分別顯示，在共和黨人眼中，FBI的正面形象從2017年起持續下滑。

創新作法 跟上民間企業

FBI的新招募政策，實為大部分企業施行已久的作法。

FBI預計今年夏季開辦Instagram官方帳號，舉辦臉書直播（Facebook Live），或在特定地區針對目標群眾投放「程序化廣告」（programmatic advertising）；「程序化廣告」是指業主與廣告商約定預算和目標後，系統根據觸及率、受眾行為與數據，即時調整廣告投放，以達到精準行銷的目標。

瑟希說：「這些是FBI嶄新的宣傳方式，全美56個分局的人才招募主管皆應思考如何善盡職責（協助FBI突破人才短缺的困境）。」

FBI過去只會挑選具備強烈應徵動機的求職者，認為這類新人才能順利步上工作軌道。

瑟希說：「過去的應徵者如果不是超級積極，FBI不會要你，但我認為這樣的作法已與當今勞動市場風氣背道而馳。」

FBI最近半年大幅更改應徵程序，包括將應徵者工作經驗從三年縮短為兩年；全程與應徵者保持聯繫，解決應徵者的疑問，協助他們順利通過應試過程，包括主動聯繫在培訓期間放棄者，協助他們達到體檢標準得以重新應徵。

對於FBI的未來，瑟希說：「即使未來的走向很難預測，但我們會持續創新，開發更多資源以吸引更多人才加入。」

FBI工作廣告薪資華爾街

相關新聞

230萬災民個人資料 美政府誤發給包商

2019-03-25 01:27

美名校招生弊案滾雪球 主謀辛格一手遮天

2019-03-24 23:52

哈佛校友…淪代考槍手

2019-03-24 23:51

冷處理！川普在穆勒報告出爐兩天後首發聲 僅推文道早

2019-03-24 22:54

佛州校園槍擊案歷劫餘生 啦啦隊員卻內疚自盡

2019-03-24 20:58

試圖入美被發現 墨西哥逮捕107名中美洲移民

2019-03-24 19:56

空前洪患威脅堪薩斯市 危及自來水供應

2019-03-24 18:58

影／新成員出包 人體高空金字塔驚險墜繩畫面曝光

2019-03-24 17:51

通俄調查／衍生案一堆 川普難甩陰霾 調查重點轉向紐約

2019-03-24 13:49

通俄門／川普無罪？有罪？紐時：穆勒報告成轉捩點 將改寫美政治版圖

2019-03-24 13:46

通俄調查結束／啞彈？震撼彈？穆勒報告對川普福禍難料

2019-03-24 13:45

通俄調查／跑車接證人、嚴禁手機… 穆勒保密措施滴水不漏

2019-03-24 13:44

眾院查川普濫權 傳女婿庫許納提交資料

2019-03-24 13:41

工作壓力大 8個月內美國這城市有6警自殺

2019-03-24 13:40

老鼠為患破爛房屋竟引起搶購 買主台幣兩千萬成交

2019-03-24 13:33

美通俄門／穆勒報告 考驗美政治體制運作

2019-03-24 00:02

美通俄調查出爐 川普家族暫未被起訴

2019-03-24 00:02

通俄門調查結束 川普鬆口氣

2019-03-23 23:30

穆勒報告出爐 行政立法部門恐攤牌

2019-03-23 23:10
看更多

熱門文章

台灣出生率 全球最後一名

2019-03-24 18:08

郵輪引擎故障1300人困挪威外海 8米高巨浪添救援難度

2019-03-24 09:20

快去家裡倉庫找找！舊錄音帶拍出天價 eBay漲幅破百倍

2019-03-24 11:00

「台幣113億」澳簽蠢交易？達爾文港租給中資99年 想反悔無理由

2019-03-24 11:07

老鼠為患破爛房屋竟引起搶購 買主台幣兩千萬成交

2019-03-24 13:33

學者：川普的「經濟文盲」 導致美中貿易戰

2019-03-24 17:14

泰國大選結果跌破眼鏡 執政黨領先

2019-03-24 22:28

西非國家馬利爆屠村慘劇 奪命逾130人

2019-03-24 15:26

波音備妥737 MAX防失速系統更新軟體

2019-03-24 04:26

英百萬人上街要求二次公投 梅伊副手可能接首相

2019-03-24 10:35

全球食物受歡迎度調查 菲律賓敬陪末座

2019-03-23 23:56

挪威郵輪擱淺影片曝光 艙內一團亂有人淡定坐凳

2019-03-24 21:30

影／嚇人！巴黎迪士尼爆巨響 遊客驚恐竄逃

2019-03-24 17:14

等了30年 印尼第一條捷運終於啟用

2019-03-24 20:52

習近平重申一中 駐教廷大使：昭告世人實情相反

2019-03-24 15:42

擋金正恩3秒 御用攝影師遭退黨革職

2019-03-24 16:48

泰大選今登場！40歲政壇新星角逐總理 打中首投族的心

2019-03-24 11:23

新加坡「星耀樟宜」4月17日開幕 打造觀光大國如虎添翼

2019-03-24 08:00

佛州校園槍擊案歷劫餘生 啦啦隊員卻內疚自盡

2019-03-24 20:58

習近平訪法 挑戰馬克宏如何處理華為一帶一路

2019-03-24 19:03

追捕德國戰犯 納粹獵人艾坦逝世享壽92歲

2019-03-24 19:37

日本改年號放長假，銀行擔心ATM錢被領光、電腦當機

2019-03-24 23:04

美9歲公民跨境上學途中被捕 遭扣32小時

2019-03-24 17:02

人類發現的系外行星總數 破4000大關

2019-03-24 19:22

英國酒店大亨年輕時愛把妹不愛念書 如今年收8億

2019-03-24 13:43

影／新成員出包 人體高空金字塔驚險墜繩畫面曝光

2019-03-24 17:51

泰國大選出口民調顯示反對黨贏最多席 但難組成政府

2019-03-24 18:20

美貿易代表及財長將赴北京 參加最新貿易磋商

2019-03-24 03:53

北京疑為孟晚舟封殺油菜籽 前加國大使籲反擊

2019-03-24 17:29

戰勝伊斯蘭國？「情況並沒有那麼單純」

2019-03-24 16:32

梅伊首相不保 傳內閣釀逼宮要她10天內 英國 20走人

2019-03-24 09:56

冷處理！川普在穆勒報告出爐兩天後首發聲 僅推文道早

2019-03-24 22:54

黃背心示威第19週 巴黎動員裝甲車催淚彈

2019-03-24 11:48

跳遠、撐竿跳比賽沒在怕！美84歲嬤筋骨超軟Q

2019-03-24 14:15

英逾65歲職業婦女 近十年倍增

2019-03-24 13:51

百年孤寂！ 香皂銷售復活

2019-03-24 13:52

泰大選登場 分析家：哪邊贏恐怕都不穩定 一年後恐重選

2019-03-24 11:52

通俄門／川普無罪？有罪？紐時：穆勒報告成轉捩點 將改寫美政治版圖

2019-03-24 13:46

撫慰紐西蘭槍案家屬 2億餘台幣善款湧入

2019-03-24 19:08

星期人物／泰總理曾威脅用講台砸人 會作詞愛騎重機

2019-03-24 17:34
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top