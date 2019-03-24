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冷處理！川普在穆勒報告出爐兩天後首發聲　僅推文道早

2019-03-24 22:54聯合報 記者陳韋廷╱即時報導

在穆勒通俄門調查報告交給司法部長巴維理40小時後，美國總統川普24日在推特上打破沉默，但僅發文道早安，未對穆勒報告發表任何看法。

人在海湖莊園跟妻兒度過周末的川普一早推文說：「早安，祝你度過美好的一天！」幾秒後，他又全用大寫字母推文寫道：「讓美國再度偉大！」在推完文後，他前往川普國際高爾夫球場。

而川普的副發言人吉德里則證實，截至24日早上，白宮方面尚未收到或是聽取有關穆勒報告的簡報。

巴維理正跟顧問們一起審查報告，且將決定國會和美國民眾能否看到報告全文。巴維理最快將於24日把報告主要結論告訴國會領袖。

川普。法新社
川普。法新社
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川普通俄門白宮

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