冷處理！川普在穆勒報告出爐兩天後首發聲 僅推文道早

2019-03-24 22:54 聯合報 記者 聯合報 記者 陳韋廷 ╱即時報導



在穆勒通俄門調查報告交給司法部長巴維理40小時後，美國總統川普24日在推特上打破沉默，但僅發文道早安，未對穆勒報告發表任何看法。

人在海湖莊園跟妻兒度過周末的川普一早推文說：「早安，祝你度過美好的一天！」幾秒後，他又全用大寫字母推文寫道：「讓美國再度偉大！」在推完文後，他前往川普國際高爾夫球場。

而川普的副發言人吉德里則證實，截至24日早上，白宮方面尚未收到或是聽取有關穆勒報告的簡報。